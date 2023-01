Antonio Fagundes se pronuncia após o filho, Bruno Fagundes, assumir namoro com Igor Fernandez

Antonio Fagundes revela se ficou preocupado quando o filho, Bruno Fagundes, decidiu assumir sua sexualidade publicamente

O ator Antonio Fagundes esbanjou sinceridade ao comentar sobre o novo namoro do seu filho, o ator Bruno Fagundes. Recentemente, Bruno assumiu que está namorando com o ator Igor Fernandez e surpreendeu os fãs. Agora, o pai dele contou se ficou preocupado com a exposição da vida pessoal do herdeiro.

Em entrevista na Revista CARAS desta semana, Fagundes foi questionado se teve alguma preocupação após o filho assumir o namoro com outro homem por causa dos preconceitos da sociedade em que vivemos. E ele negou.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que ele está fazendo o que é melhor para ele”, disse o ator. Bruno Fagundes é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Mara Carvalho.

Bruno Fagundes assumiu o namoro com o ator Igor Fernandez no início do mês de janeiro de 2023, quando ele postou uma foto dando um beijo no rosto do namorado. Os dois atuaram juntos na novela Cara e Coragem, da Globo, e decidiram viver um romance na vida real. Este é o primeiro namoro que Bruno assumiu publicamente.

Quando a notícia do romance veio à público, a assessoria de imprensa do ator confirmou a relação. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dele e celebra esta nova fase de sua vida particular”, informaram. Pouco depois, ele se pronunciou nas redes sociais e agradeceu pelo carinho que recebeu dos fãs. “É sobre amor. Agradeço as milhares de mensagens de apoio e amor. Amém”, declarou.

Bruno Fagundes conta sobre a relação com os pais

O ator Bruno Fagundes seguiu a mesma carreira dos seus pais, Antonio Fagundes e Mara Carvalho, e falou sobre a inspiração deles em sua carreira.“Minha personalidade foi muito moldada pelo que eu vi. Dois profissionais excelentes, respeitados no meio, e é isso que tento reproduzir. Como artista a gente tem que deixar algo a mais para quem nos acompanha e nisso sempre me inspirei neles”, disse ele em entrevista na Revista CARAS.

Além disso, ele contou sobre sua relação com o pai. “Nós trocamos experiências como amigos que dividem as mesmas dificuldades, mas não dependemos da opinião um do outro. Essa relação de sentar e trocar figurinhas e ensinamentos é meio romantizada. Temos uma relação normal de pai e filho. Muitas vezes estamos juntos e não falamos de trabalho, falamos de qualquer outra coisa!”, afirmou.