Pai de Justin Bieber ataca mês do orgulho LGBT: ‘Agradeça a um hétero’

Pai de Justin Bieber, Jeremy Bieber, é detonado na web por fãs do cantor após publicação preconceituosa

Nesta quarta-feira, 7, Jeremy Bieber, pai do cantor canadense, Justin Bieber, usou suas redes sociais para atacar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Em uma publicação, que foi deletada momentos depois por conta das inúmeras críticas, consistia em uma bandeira arco-íris com uma frase para lá de abominável.

“Não se esqueça de agradecer a uma pessoa hétero pela sua existência neste mês”, dizia a publicação. Não é a primeira vez que o pai do artista faz uma publicação deste cunho. Na segunda-feira, 5, Jeremy afirmou em outra postagem que: “Precisamos celebrar as nossas famílias. Vocês sabem a razão de todos estarmos aqui. Essa geração glorifica coisas inacreditáveis”.

Os fãs de Justin não pouparam críticas ao progenitor do cantor. “Sim! Graças a um homem hétero, que deixou sua mulher enquanto ela criava seu filho sozinha. Você definitivamente não é a melhor pessoa para falar sobre família, respeito e amor”, disparou um. “Disse o homem que abandonou sua criança e só voltou porque ele ficou famoso... É assim que você celebra a família”, comentou um outro.

Pai de Justin Bieber fez postagem críticando o “Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.



Ele publicou uma imagem da bandeira do arco-íris com a frase: “Não se esqueça de agradecer a uma pessoa hétero este mês por sua existência”. pic.twitter.com/mosn0OemOL — José Norberto Flesch (@jnflesch) June 7, 2023

Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Depois de brigas e trocas de farpas com Selena Gomez, Hailey acabou sofrendo muito ódio e ameaças de morte contra ela. A cantora, então, seguiu a esposa de Justin Bieber e pediu desculpas por tudo que vinha acontecendo. Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.