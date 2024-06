Príncipe William curte show de Taylor Swift ao lado dos filhos

Nesta sexta-feira, 21, Príncipe William levou os filhos para curtirem o show da cantora Taylor Swift, que aconteceu em Londres

Nesta sexta-feira, 21, Príncipe William aproveitou o tempo livre para curtir um programa em família. O herdeiro do trono britânico levou os filhos, George, de dez anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis, para curtirem um show de Taylor Swift.

A apresentação aconteceu no Wembley Stadium, em Londres, na Inglaterra, e coincidiu com o aniversário do príncipe, que celebrou seus 42 anos de vida. A notícia foi revelada pela jornalista Roya Nikkah, que é especialista em assuntos que envolvem a Família Real Britânica.

"Nada diz mais feliz aniversário de 42 anos do que levar as crianças para ver um show de Taylor Swift. O Príncipe William está comemorando seu aniversário esta noite em Wembley Stadium com seus filhos", disse a repórter de assuntos reais Roya Nikkhah em uma publicação no X, antigo Twitter.

Kate Middleton, no entanto, precisou ficar fora da celebração em família devido ao tratamento contra um câncer. A Princesa de Gales revelou o diagnóstico da doença em março deste ano e fez a primeira aparição pública após a notícia no último final de semana, durante a celebração Trooping The Colour.

Nothing says happy 42nd birthday quite like taking the kids to see a @taylorswift13#ErasTour gig. Prince William is celebrating his birthday tonight at @wembleystadium with his children. https://t.co/AbHOQmw4vQ — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) June 21, 2024

Foto inédita com os filhos

Nesta sexta-feira, 21, o Príncipe William celebra seu aniversário de 42 anos. Em um post oficial no Instagram, que ele divide com Kate Middleton, o herdeiro do trono britânico é visto ao lado dos três filhos, sorrindo e pulando um arbusto descalços, de mãos dadas e vestidos com roupas casuais.

De acordo com informações da Times veiculadas no portal Quem, a foto foi tirada há um mês, por Kate Middleton, perto da casa da família, em Sandringham, Anmer Hall. "Feliz aniversário, papai. Nós todos te amamos muito", diz a legenda, que é por Kate em nome de George, de dez anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis anos. Ela ainda escreveu um Cx, uma abreviação de Catherine.