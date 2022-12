Saiba quem foi a babá de Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle

Ex-babá de Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, abre o jogo sobre como eles são como pais

Durante o documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), convidaram a ex-babá do filho mais velho, Archie (3), para dar um depoimento sobre a vida da família. Nos primeiros meses de vida, o menino teve Lorren Khumalo como sua babá.

Ela é natural do Zimbábue e trabalhou para o casal quando eles moravam no Frogmore Cottage. Hoje em dia, ela é enfermeira pediátrica e trabalha na UTI neonatal de uma maternidade em Westminster. Durante o seu depoimento, ela contou que Harry e Meghan são pais muito ativos na criação e no dia a dia dos filhos. Inclusive, ela relembrou quando conheceu o príncipe.

“Quando chegou à casa de campo, vi um cara alto, ruivo, andando descalço. E eu tinha comprado sapatos novos da Clarks. De repente, o que quer que eu pensasse ou sentisse sobre a formalidade deslizou por terra e eu me senti tão à vontade”, disse ela, que ainda contou o seu nervoso ao receber a ligação para o serviço.

“Recebi o telefonema e eles falaram: 'o príncipe Harry e Meghan querem ver você, querem falar sobre ser babá de Archie'. Eu disse: 'Espera, preciso me sentar'. Lembro de dirigir tão rápido que, na verdade, recebi uma multa de trânsito”, contou.

Lorren ainda contou que Harry e Meghan são muito dedicados como pais. Ela ainda relembrou que pediu para Meghan para amarrar o bebê em suas costas para poder carregá-lo como em seu país natal e a duquesa aceitou tranquilamente. Inclusive, eles mostraram uma foto deste momento no documentário.

Veja as fotos de Lorren Khumalo, que foi a babá de Archie:

Fotos: Reprodução / Netflix

Harry e Meghan Markle revelam quem é o padrinho de Lilibet

Também no documentário da Netflix, o príncipe Harry e Meghan Markle revelaram quem é o padrinho de batismo da filha caçula, Lilibet (1). O projeto revelou que o padrinho da menina é Tyler Perry, que é cineasta e humorista.

Em uma entrevista em vídeo, Perry contou que recebeu o convite para ser o padrinho da menina logo após o nascimento dela, em 2021. Ele contou que os dois foram muito formais na hora de chamá-lo para a função. “Eu disse: 'ok, o que está acontecendo?'. Eles disseram: 'Bem, nós gostaríamos que você fosse o padrinho de Lili'. Eu respondi: 'Uau'. Eu precisei de um minuto para assimilar isso. 'Eu ficaria honrado'”, relembrou.