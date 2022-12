Saiba quem é o padrinho de Lilibet, filha do príncipe Harry e Meghan Markle

Padrinho de batismo de Lilibet, filha do príncipe Harry e Meghan Markle, revela como foi o convite do casal

Em novo episódio do documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), revelaram quem é o padrinho de batismo da filha caçula, Lilibet Diana (1). O projeto revelou que o padrinho da menina é Tyler Perry, que é cineasta e humorista.

Em uma entrevista em vídeo, Perry contou que recebeu o convite para ser o padrinho da menina logo após o nascimento dela, em 2021. Ele contou que os dois foram muito formais na hora de chamá-lo para a função.

“Eu disse: 'ok, o que está acontecendo?'. Eles disseram: 'Bem, nós gostaríamos que você fosse o padrinho de Lili'. Eu respondi: 'Uau'. Eu precisei de um minuto para assimilar isso. 'Eu ficaria honrado'”, relembrou.

Pouco depois, Perry lembrou de uma coisa e ligou novamente para os amigos. “Eu liguei para eles e disse: 'Espere um segundo, isso significa que temos que ir ao Reino Unido e fazer tudo na igreja com a família real e tudo mais? Porque eu não quero fazer isso'”, revelou. Então, Harry e Meghan contaram que eles poderiam fazer o batizado em uma capela nos Estados Unidos sem o menor problema.

Harry e Meghan também são pais de um menino, Archie, de 3 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tyler Perry (@tylerperry)

A aproximação de Tyler Perry e Meghan Markle

Ainda durante o documentário da Netflix, Tyler Perry relembrou que se aproximou de Meghan Markle quando escreveu uma carta para apoiá-la após a polêmica com o pai dela – que vendeu fotos para os tabloides britânicos antes do casamento dela com Harry. “Eu não conseguia nem imaginar ela encontrando o homem que amava, o homem dos seus sonhos, e ele sendo um príncipe, e então entrando naquela loucura e precisar de segurança. Então, o pai dela fazendo coisas horríveis”, disse ele.

Perry ainda contou que se identificou com Meghan. “Quando minha vida mudou e o sucesso chegou, os membros da minha família se tornaram pessoas diferentes, e eu sei o quão doloroso e horrível pode ser”, afirmou ele, e completou: “Disse à Meghan que seus sentimentos machucados eram válidos. Eu não queria que ela sentisse isso. Mas eu não queria mentir para ela. Ela estava com medo que eles a destruíssem, ou enlouquecessem”.