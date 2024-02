Rei Charles III fala pela primeira vez após revelar o câncer

Em luta contra o câncer, Rei Charles III surpreende com carta de agradecimento nas redes sociais

O rei Charles III está em luta contra um tipo de câncer e resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto por meio de uma carta de agradecimento. Neste sábado, 10, as redes sociais da realeza britânica compartilharam o recado do monarca, que falou sobre o carinho que recebeu depois de revelar seu quadro de saúde e falou sobre a importância de apoiar as instituições que ajudam pessoas com tumores.

“Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias. Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer saberão, esses bons desejos são o maior conforto e encorajamento. É igualmente encorajador ouvir como a notícia do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os pacientes com câncer e suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo”, disse ele.

Por fim, ele completou: “Minha admiração de toda a vida pelo cuidado e dedicação incansáveis é ainda maior como resultado de minha experiência pessoal”.

O diagnóstico do Rei Charles III foi revelado no dia 5 de fevereiro, quando o Palácio de Buckingham emitiu o comunicado informando que o monarca foi diagnosticado com um câncer durante o período de sua internação para uma cirurgia na próstata. Por enquanto, a localização do tumor do rei ainda não foi revelada.

Príncipe William fala sobre a saúde do pai

Príncipe Williams fez sua primeira aparição pública desde a revelação do diagnóstico de câncer de seu pai, rei Charles III, nesta quarta-feira, 7. O príncipe de Gales compareceu a um jantar de gala em apoio à Air Ambulance Charity de Londres, onde fez um discurso e comentou sobre a doença de seu pai.

Segundo o jornal Daily Mail, William expressou sua gratidão para as palavras de conforto que sua família recebeu neste momento tão difícil. Ele também mencionou sua esposa, Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal na última semana.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas amáveis mensagens de apoio a Kate e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. Significa muito para todos nós”, afirmou o herdeiro ao trono em seu discurso.

Esta é a primeira aparição pública de William desde a hospitalização de seu pai e sua esposa. O príncipe permaneceu longe dos compromissos públicos para acompanhar a recuperação de Kate e cuidar de seus filhos.