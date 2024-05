Tratando câncer, rei Charles III será substituído por William em compromisso real

William deve ir sozinho para a França em cerimônia pelos 80 anos do dia D, já que Kate Middleton também se afastou da agenda devido ao tratamento de câncer

O príncipe William vai representar seu pai, o rei Charles III, em uma importante comemoração do Dia D, na Normandia, em 6 de junho. O herdeiro do trono irá representar o Reino Unido na reunião de 25 líderes mundiais na praia de Omaha, Saint Laurent sur Mer. A informação foi divulgada pela People, nesta quarta-feira, 29.

O Dia D, ocorrido em 6 de junho de 1944, foi considerado a maior operação de guerra da história, e combinou diversas forças militares. O esforço foi promovido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido (Aliados) para criar um novo front de luta contra a Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Neste ano, a cerimônia homenageará os cerca de 160 mil americanos, britânicos e Tropas canadenses que desembarcaram na praia de Omaha, no Dia D, há 80 anos.

William deve viajar sozinho para a França, já que Kate Middleton ainda não está desempenhando funções públicas enquanto se submete ao tratamento do câncer. A doença também acomete Charles, que tem enviado representantes aos compromissos reais em meio ao seu tratamento.

Porém, desta vez, ele e a rainha Camilla estarão na Normandia para as celebrações, mas estarão em um evento separado para marcar o memorial britânico. O evento é o mais recente passo de William em seu crescente papel internacional. Como herdeiro do trono, ele tem o papel de se relacionar com políticos internacionais e se firmar com um líder na cena mundial.

Vale lembrar que o Rei Charles III está em meio ao seu tratamento contra o câncer. Ele foi diagnosticado em fevereiro e voltou aos deveres reais em abril, mas segue com as consultas e tratamentos.

Príncipe William e Rei Charles III cancelam a agenda da semana

O príncipe William e o Rei Charles III cancelaram todos os compromissos que teriam nesta semana. De acordo com a revista People, eles tomaram a decisão após um movimento político no Reino Unido. Eles devem ficar longe dos eventos públicos até que a situação política esteja ajustada. A intenção é que os eventos da família não aconteçam neste momento para não desviar as atenções da população.