Príncipe William: reação dele aos boatos sobre Kate vem à tona

Ex-funcionário da família real britânica abre o jogo sobre qual foi a reação do príncipe William ao ver os boatos sobre a saúde de Kate Middleton

O príncipe William não gostou nada de ver a repercussão do sumiço da esposa, Kate Middleton, quando ela descobriu o câncer e ainda não tinha revelado publicamente. Uma reportagem da revista People trouxe declarações de um ex-funcionário da família real britânica sobre a reação do príncipe com tudo o que foi dito sobre sua mulher.

O ex-funcionário contou que William ficou chateado, zangado e abalado com as especulações enquanto eles enfrentavam o drama pessoal do diagnóstico. Mesmo assim, ele conseguiu entrar nos eixos e priorizar sua família.

Tudo começou com a falta de notícias sobre Kate Middleton após ela passar por uma cirurgia abdominal em janeiro. Ela ficou longe dos eventos públicos por alguns meses e os fãs questionavam qual era o estado de saúde dela.

Então, o assunto ganhou grande repercussão no Dia das Mães do Reino Unido, quando uma foto editada de Kate com os três filhos deu o que falar na internet. Os fotógrafos especialistas descobriram que a imagem tinha várias manipulações, o que aqueceu os rumores sobre o que estaria acontecendo com Middleton. Inclusive, ela emitiu um comunicado assumindo que editou a imagem.

Poucos dias depois, Kate Middleton veio à público em um vídeo para revelar que foi diagnosticada com câncer e estava fazendo quimioterapia.

A tradição de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.