Meghan Markle revela frase de sua filha com Harry, Lilibet a deixou sem palavras

‘Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras’, afirmou a ex-atriz de ‘Suits’. Meghan Markle e Harry também são pais de Archie

Meghan Markle expôs um diálogo recente com sua filha de 2 anos, Lilibet, que a deixou emocionada. A esposa do príncipe Harry falou sobre a interação com sua caçula em uma conversa com estudantes de uma escola na Nigéria, durante sua passagem recente pelo país africano. O relato da duquesa foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mirror.

A ex-estrela da série ‘Suits’ contou para os estudantes: “A nossa filha, Lili, ela é muito, muito menor que vocês, pessoal. Ela está para fazer três anos e, há algumas semanas, ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Aí ela me disse: ‘Mamãe, eu me vejo em você’”.

“Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras”, completou a artista sobre a fala da criança. “Eu pensei, ‘sim, eu me vejo em você e você se vê em mim’. E eu olho essa sala [repleta de crianças] e também me vejo em vocês”, completou Meghan.

O casal foi recentemente à Nigéria para visitar projetos financiados por sua fundação de caridade e participar de reuniões relacionadas aos Invictus Games - competição poliesportiva criada pelo príncipe e voltada para militares veteranos.

Além da menina, a duquesa e o príncipe também são pais de Archie, de cinco anos. Lilibet Diana foi batizada em homenagem à bisavó, a rainha Elizabeth II (1926-2022), e também à avó, a princesa Diana (1961-1997).

Harry revela planos futuros com Meghan Markle

Harry e Meghan Markle planejam fazer mais passeios "reais" extraoficiais. O casal que estive no país africano por três dias, na semana passada, elogiaram a estadia como "memorável e especial".

“É extremamente importante para nós encontrarmo-nos diretamente com as pessoas, apoiando as nossas causas e ouvindo, a fim de encontrar soluções, apoio e mudanças positivas", começou o filho caçula do rei Charles III. Olhando para o futuro, Harry e Meghan estão antecipando mais oportunidades de viagens para promover novas iniciativas.