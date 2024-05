Príncipe Harry revela planos futuros com Meghan Markle e diz querer viajar mais

Duque e duquesa de Sussex passaram três dias na Nigéria, na semana passada; Harry e Meghan Markle planejam visitas 'reais' a países

Após passar uma temporada na Nigéria, príncipe Harry e Meghan Markle planejam fazer mais passeios "reais" extraoficiais. O casal que estive no país africano por três dias, na semana passada, elogiaram a estadia como "memorável e especial".

“É extremamente importante para nós encontrarmo-nos diretamente com as pessoas, apoiando as nossas causas e ouvindo, a fim de encontrar soluções, apoio e mudanças positivas", começou o filho caçula do rei Charles III.

Olhando para o futuro, Harry e Meghan estão antecipando mais oportunidades de viagens para promover novas iniciativas: "Há um limite para o que se pode fazer em casa e através do Zoom, por isso estamos ansiosos para viajar mais porque o trabalho é importante. Seja a Fundação Archewell, a Invictus ou qualquer uma das nossas outras causas, sempre haverá motivos para conhecer as pessoas que estão no centro do nosso trabalho", disse o duque à revista People.

Harry e Meghan viajaram para a Nigéria para defender as iniciativas de saúde mental da Fundação Archewell para jovens e para promover os Jogos Invictus, aos quais a Nigéria aderiu pela primeira vez no ano passado.

O duque também elogiou a África, onde está envolvido na conservação e na sua instituição de caridade Sentebale, como um "lugar muito, muito especial". Ele acrescentou: "Você sabe o que a África significa para mim ao longo dos anos. Estou muito feliz em poder incluir a Nigéria agora [no Invictus]", disse.

Para Meghan, a viagem também a aproximou de suas raízes. Em 2022, a duquesa descobriu através de um teste genealógico que é 43% nigeriana. “Foi incrivelmente memorável e especial”, diz Meghan sobre o tempo que passaram no país recentemente. “Só essa é a melhor lembrança para levar conosco – todas as memórias que criamos”, relembrou a ex-atriz.

Harry e Meghan Markle falam sobre saúde mental

Durante a mesma viagem, o casal em sua visita à Lightway Academy, o duque e duquesa de Sussex falaram sobre saúde mental em evento apoiado por sua Fundação Archewell. "Muitas pessoas não querem falar sobre isso porque é invisível. É algo em nossa mente que não podemos ver. Não é como uma perna quebrada, não é como um pulso quebrado",disse Harry em seu discurso.