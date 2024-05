Meghan Markle pode perder o título real? Entenda os rumores

Casada com o príncipe Harry, Meghan Markle possui o título de duquesa de Sussex. Será que ela pode perdê-lo algum dia?

Casada com o príncipe Harry, Meghan Markle é dona do título de duquesa de Sussex desde que se casou com ele. Porém, os dois abdicaram dos deveres com a realeza em 2020 e foram morar nos Estados Unidos. Com isso, a imprensa internacional levantou um questionamento: Será que ela pode perder o título real?

A resposta mais simples é: Depende. A chance do Rei Charles III tirar os títulos reais de Duque e Duquesa de Harry e Meghan é muito pequena. Caso isso aconteça, Harry continuará a ser príncipe por ser herdeiro do trono britânico e sua esposa poderia ser chamada de princesa por causa do casamento.

“Mesmo que alguém retire os títulos, Harry continua sendo príncipe por direito sanguíneo. Já Meghan, apenas deixaria de ser a duquesa de Sussex para se tornar a princesa Henry [nome de batismo do marido dela]”, afirmou Ingrid Seward, editora-chefe do Chief of Majesty Magazine.

Harry revela planos futuros com Meghan Markle

Harry e Meghan Markle planejam fazer mais passeios "reais" extraoficiais. O casal que estive no país africano por três dias, na semana passada, elogiaram a estadia como "memorável e especial".

“É extremamente importante para nós encontrarmo-nos diretamente com as pessoas, apoiando as nossas causas e ouvindo, a fim de encontrar soluções, apoio e mudanças positivas", começou o filho caçula do rei Charles III. Olhando para o futuro, Harry e Meghan estão antecipando mais oportunidades de viagens para promover novas iniciativas.