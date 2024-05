Autor de Família É Tudo rompe o silêncio para defender Rafa Kalimann

Após Rafa Kalimann ser alvo de rumores sobre seu trabalho na novela Família É Tudo, o autor Daniel Ortiz saiu em defesa da atriz

A atriz Rafa Kalimann foi algo de rumores envolvendo o seu trabalho na novela Família É Tudo, da Globo. Tanto que o autor da história, Daniel Ortiz, decidiu defender a artista. Em entrevista na coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, ele teceu elogios para ela e rebateu os boatos de que ela teria questões nos bastidores das gravações.

“Ela é muito querida, simples, gente boa. Trata todo mundo muito bem, da faxineira ao diretor artístico, sem estrelismo. Chega no horário, com o texto decorado… Por isso o elenco ficou revoltado com a nota, que era mentira. Eu estou num grupo de Whatsapp com parte do elenco, e a revolta foi geral, inclusive dos diretores”, disse ele.

Então, o autor ainda elogiou a performance dele no papel da vilã Jéssica na novela. “Ela está muito bem na novela, pra quem nunca fez nada, ela está ótima! Ela continua estudando todas as cenas com o Thiago Felix [preparador de atores], chega preparada. Não é fácil para uma estreante pegar de dez a 12 cenas num só dia. E eu vejo a evolução dela”, afirmou.

Rafa Kalimann já se defendeu das críticas

Após o surgimento de boatos sobre seu comportamento nos bastidores da novela 'Família é Tudo', a atriz e ex-BBB Rafa Kalimannse pronunciou sobre as notícias falsas ao seu respeito. "É raro, acho que vocês que me acompanham aqui não me viram fazer isso ainda. Acho que a gente vai se condicionando quando começamos uma vida pública, de exposição, em parecer que tá tudo bem, não dar palco para mentira, não deixar que mais pessoas fiquem sabendo e por aí vai. A gente vai se fechando, e aos poucos, nossa vida e imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e irresponsáveis. E de mentira em mentira, verdades são criadas e vocês não ficam sabendo o que é verdade e o que não é".

"Venho aqui fazer esse vídeo porque envolve meu trabalho, que é sagrado pra mim, que é minha maior entrega, minha maior dedicação, isso é inegável. É muito notório, até pra quem não me acompanha, o quanto eu sou dedicada e disciplinada com tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou muito disciplinada, eu tenho muito paixão pelo meu ofício. Eu lido com isso com muito respeito, muita entrega e muito estudo. Eu estou vivendo um processo lindo, um sonho sendo realizado. Eu enxergo ele passo a passo, sem pressa, com toda minha bagagem de estudo, com pessoas que são muito importantes e relevantes para mim no meu dia a dia, que estão próximas a mim, me dando bagagem na minha caminhada, que é longa ainda. É meu primeiro trabalho", afirmou.

"Eu não me importo de vocês não gostarem do meu trabalho, de não aprovarem, ou de vocês aplaudirem ou não aplaudirem, ou criticá-lo. Eu só não admito que vocês mintam em relação a ele. Isso é uma coisa que eu não vou deixar. Não quero que essa carreira seja construída a base de mentiras", finalizou.