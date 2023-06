Conheça a nova namorada de Arthur Aguiar: Empresária, Jheny Santucci é amiga de jogador

Arthur Aguiar assumiu a nova relação nesta terça-feira, 13, após o Dia dos Namorados

O ator Arthur Aguiar (34) revelou nesta terça-feira, 13, que está vivendo um novo relacionamento com a empresária Jheny Santucci (23). Os dois já tinham sido vistos juntos anteriormente, após um show do cantor Gusttavo Lima, e no Dia dos Namorados marcaram presença em um evento da NBA promovido em São Paulo. Apesar do anúncio, muitos ainda não conhecem a influenciadora.

A nova namorada de Arthur Aguiar tem cerca de 86 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram , em que faz publicações como influenciadora digital e também mostra momentos de sua rotina. Além disso, ela é empresária e dona de um salão de beleza e de um estúdio de bronzeamento artificial na capital de São Paulo.

Nascida e criada em Vila Velha, no Espírito Santo, a influenciadora também é amiga de um jogador bastante famoso, Neymar Jr. A namorada de Arthur Aguiar apareceu ao lado do craque em 2020, durante a Festa do Branco, promovida pelo atleta em Paris para celebrar seus 28 anos. Na época, Jheny tinha 19 anos e chegou alguns dias antes na capital francesa ao lado de algumas amigas.

Sua irmã também a apresentou um novo ciclo de amizades, com sua fama. Atualmente Janaína Santucci é influenciadora e ex-DJ, mas já foi capa da revista Playboy em 2015 e chegou a ser anunciada como a "DJ mais gostosa do Brasil". Um pouco antes disso, a irmã de Jheny ganhou fama como sósia da ex-panicat Aryane Steinkopf, e inclusive namorou e engravidou do ex-marido dela.

Hoje, a namorada de Arthur Aguiar mora em São Paulo há três anos com a irmã. Ela tem uma cachorrinha chamada Jade e já contou, em uma série sobre sua vida, que começou nova no ramo da beleza, já que vem de uma família de cabeleileiras. "Comecei com 13 anos no salão da minha mãe. Foi aquela coisa de os pais colocarem a adolescente para fazer alguma coisa e eu acabei gostando."