Arthur Aguiar revela romance com empresária um dia depois do Dia dos Namorados

Cantor Arthur Aguiar foi flagrado pela primeira vez com novo affair durante show de Gusttavo Lima

Nesta terça-feira, 13, o ator e cantor Arthur Aguiar revelou que seu coração foi realmente arrebatado! O campeão do Big Brother Brasil 22 assumiu seu relacionamento com a empresária Jheny Santucci. O anúncio foi feito um dia depois do Dia dos Namorados, através de uma foto compartilhada em suas redes sociais.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Arthur compartilhou uma foto ao lado de Jheny. Os dois marcaram presença juntos em um evento sobre basquete, realizado pela NBA Brasil, em um shopping de São Paulo.

O mais novo casal do momento já havia sido flagrado juntos anteriormente, acendendo os boatos de que estavam vivendo um romance. A primeira vez que foram vistos acompanhados um do outro foi durante um show do cantor sertanejo, Gusttavo Lima. E parece que o relacionamento deu certo, visto que o ator compartilhou um clique fofo da empresária se arrumando. A nova amada de Arthur é dona de um salão de beleza e conta com quase 70 mil seguidores acumulados em suas redes sociais.

Arthur Aguiar aponta motivo bizarro para término com Maíra Cardi: ‘Coxinha’

Recentemente, Arthur Aguiar usou sua participação no podcast Bagaceira Chique, comandado pela apresentadora Luciana Gimenez, para falar sobre seu relacionamento com Maíra Cardi. O ator e cantor revelou que provavelmente sua alimentação foi um dos principais motivos para o fim de seu casamento.

“Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que em casa era melhor que eu não comesse (carne), principalmente pela Sophia, mas fora. Coxinha não entrava [em casa], açúcar nem pensar. Existia uma questão do público também, é o que ela trabalha, como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação, tipo ‘eu cuido das pessoas e meu marido tá comendo coxinha’”, explicou.