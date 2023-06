Arthur Aguiar revela relação com a filha após divórcio: 'Quero que ela tenha certeza'

Arthur Aguiar conta sobre a convivência com a filha após se separar de Maíra Cardi

O ator e cantor Arthur Aguiar contou sobre a sua convivência com a filha, Sophia, fruto do antigo relacionamento com Maíra Cardi, após o divórcio. Ele contou que vê a herdeira em um final de semana a cada 15 dias e reserva esse tempo totalmente para ela em sua agenda.

“Agora ela entende que tem a casa do papai e a casa da mamãe”, disse ele em entrevista no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez. Ele ainda contou que quer manter uma relação de proximidade e confiança com a herdeira.

“Sempre que ela está comigo, quero que ela tenha certeza de que sou todo dela. Isso inclui não apenas relacionamentos românticos, mas também meu trabalho e amizades”, afirmou ele.

Arthur Aguiar fala sobre o assédio das fãs

Ainda no podcast, Arthur Aguiar contou que é assediado pelas fãs. “Você é muito assediado?”, perguntou Luciana Gimenez. E ele confirmou. “Chegam forte, de todas as maneiras que você possa imaginar. Pelo Instagram ainda mais. Chegam de todas as formas, dizendo que querem me ver, mandam o telefone, nudes… e não acho isso ruim não. Se tá afim, não vejo problema. Não vejo como um problema elas tomarem atitude”, contou.

Por fim, ele contou que não gosta de receber nudes de fãs. “Tem coisas que não fazem sentido serem antes, como me mandar nudes. Não faz sentido eu receber esse tipo de coisa, mais ainda me enviar sem me conhecer. Não vai ser isso que vai me fazer ter interesse”, afirmou.

Arthur Aguiar relembra vitória no BBB

Em abril deste ano, Arthur Aguiar relembrou a sua vitória no Big Brother Brasil após a grande final ao lado de Douglas Silva (34) e Paulo André (24). Ele foi declarado campeão do reality após conquistar 68,96% dos votos do público.

"Hoje faz 1 ano de um dos dias mais especiais e inesquecíveis da minha vida. Eu poderia escrever um texto gigantesco aqui e mesmo assim eu não ia conseguir explicar o que foi ter vivido tudo isso. Vou preferir deixar o vídeo e as palavras do Tadeu Schmidt conduzirem esse momento único! A vocês, meus pontos de luz, padaria, tias do sofá, o meu eterno MUITO OBRIGADO! Nós fizemos história!!! Amo vocês!", disse Arthur na legenda da publicou.