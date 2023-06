Arthur Aguiar aponta motivo bizarro para término com Maíra Cardi: ‘Coxinha’

Cantor e ator Arthur Aguiar revela que achava que não fazia Maíra Cardi feliz por conta de sua alimentação

Durante sua participação no podcast Bagaceira Chique, comandado pela apresentadora Luciana Gimenez, o ator e cantor Arthur Aguiar revelou que provavelmente sua alimentação foi um dos principais motivos para o fim de seu relacionamento com a coach fitness e influenciadora digital Maíra Cardi.

“Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que em casa era melhor que eu não comesse (carne), principalmente pela Sophia, mas fora”, explicou o vencedor do reality show de confinamento, Big Brother Brasil 22, onde travou um embate épico e memorável com a atriz e influenciadora digital, Jade Picon.

“Coxinha não entrava [em casa], açúcar nem pensar. Existia uma questão do público também, é o que ela trabalha, como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação, tipo ‘eu cuido das pessoas e meu marido tá comendo coxinha’”, continuou.

Arthur Aguiar revela relação com a filha após divórcio: 'Quero que ela tenha certeza'

Ainda no podcast de Luciana Gimenez, Arthur Aguiar aproveitou para contar como é sua convivência com sua filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi, após a separação do casal. O cantor revelou que vê a herdeira em um final de semana a cada 15 dias e reserva esse tempo totalmente para ela em sua agenda. “Agora ela entende que tem a casa do papai e a casa da mamãe”, disse. “Sempre que ela está comigo, quero que ela tenha certeza de que sou todo dela. Isso inclui não apenas relacionamentos românticos, mas também meu trabalho e amizades”, completou, explicando que quer manter uma boa relação de proximidade com sua filha. Hoje, Maíra vive um relacionamento com o empresário Thiago Nigro e os dois planejam se casar em um evento épico.