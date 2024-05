Jojo Todynho surpreende ao exibir look de seu chá revelação com ex: ‘Engravidar’

Grávida? Jojo Todynho pega seguidores de surpresa ao exibir o look que comprou para usar em seu chá revelação com ex; entenda

Na última terça-feira, 7, Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao compartilhar o look que escolheu para seu Chá Revelação. Enquanto separava roupas para doar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a cantora encontrou o modelito que havia separado para descobrir o sexo de um possível bebê com seu ex-marido, Lucas Souza.

Através dos stories do Instagram, Jojo explicou que já entrou na ‘neura’ para engravidar no passado e por isso, chegou até a garantir um vestido para usar no momento especial. Na sequência, a futura advogada mostrou o modelo eleito, um vestido de tricô nas cores rosa e azul: "Gente, eu estava maluca. Eu ainda maluca. Para onde eu ia?”, iniciou.

“Sabe o que é isso? Eu comprei essa roupa porque entrei na neura que eu ia engravidar. Graças a Deus eu não engravidei. É bonito, mas não é para mim, muito senhora. E outra, era o que estava dando no corpinho”, Jojo agradeceu a mudança de planos em sua vida pessoal e também destacou sua transformação física depois de ter passado por uma cirurgia bariátrica.

Jojo Todynho mostra o look que ia usar em chá revelação com ex-marido - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que apesar de não mencionar o nome do ex-marido, Jojo chegou a revelar que tinha planos para engravidar logo que se casou com o ex-militar em 2022: "Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é Ele", ela contou sobre aumentar a família em suas redes sociais na época.

“Gente, essa casa é muito grande pra mim, tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole. Vou ser uma mãe chata, eu já sei", Jojo falou sobre os planos de ser mãe antes de colocar um ponto final na relação apenas dez meses depois do casamento.

Ex de Jojo Todynho abre o jogo sobre sexualidade:

Anos após o fim do casamento com Jojo Todynho e poucas semanas após terminar com JaquellineGrohalski, Lucas Souza usou as redes sociais para falar sobre sua sexualidade. Através de uma carta aberta publicada nos Stories do Instagram, o ex-marido da cantora afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual" em um relato carregado de emoções.

"Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO”, disse o ex-militar; confira o relato na íntegra.