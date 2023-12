Marido de Maíra Cardi rebate sobre 'forçar lugar' na vida da enteada

Após receber críticas, marido de Maíra Cardi rebate ao mostrar momento com a enteada na piscina e fala sobre o papel que tem na vida da menina

O marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, rebateu algumas críticas que vem recebendo sobre querer ocupar o lugar de pai na vida de sua enteada, a pequena Sophia Cardi, filha de sua esposa com o ator Arthur Aguiar.

Neste domingo, 03, o empresário milionário postou fotos se divertindo com a pequena na piscina e falou sobre estar presente na vida da garota constantemente. Afinal, ele se casou nos últimos meses com a coach fitness e moram juntos.

"Eu tenho muitos momentos com a Sophi. E esse é só mais um de tantos. Há algum tempo parei de postar qualquer coisa relacionada a ela - por críticas de estar “forçando algum lugar” - mas a verdade é que nós vivemos juntos, e de quase 30 dias no mês, passamos 24 juntos . Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família", esclareceu.

"O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar. Durante as noites, quando acordamos 3 a 4 vezes para as necessidades noturnas da Sophia, no outro dia eu preciso acordar às 5 horas da manhã para ir ao escritório, e

u decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo. Quando chego em casa, por volta das 20h às 22h, brincamos com o cachorro, jogamos videogame, pintamos, assistimos desenho e nada dessas coisas é mostrada por aqui, mas essa é minha rotina!", contou como é a convivência.

"A realidade é que as mães divorciadas e com filhos na maioria das vezes sofrem pelo preconceito dos homens com dificuldade de assumirem situações assim, e homens negligentes e irresponsáveis agem como se não fizessem parte dessa responsabilidade, assumida ao começar um relacionamento. Eu não sou - e nem serei - esse cara. E vale dizer que nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos. Essa é a minha vida. Quero uma família enorme, cheia de amor, cultivada com princípios e Deus no centro! Aplaudam ou não, nossa história é escrita com amor, e isso é tudo o que realmente importa! E me antecipando a crítica que virá nos comentários sobre esse não ser um post sobre dinheiro ou investimentos, eu te pergunto: existe algum investimento melhor do que esse?", declarou sua opinião.

Vale lembrar que, recentemente, Thiago Nigro rebateu outras críticas sobre ter gasto uma fortuna no aniversário de 5 anos de Sophia Cardi. "Mas se pergunte: pra onde foi o dinheiro pago na festa? Tinham mais de 100 colaboradores trabalhando, que receberam dinheiro e alimentam suas famílias. No final das contas, é a economia girando, as famílias trabalhando e desempenhando seu ofício", justificou seu investimento no sonho da menina.

Thiago Nigro levanta suspeitas sobre gravidez de Maíra Cardi

O empresário Thiago Nigro, atiçou a curiosidade de seus seguidores ao fazer uma publicação suspeita. Em seus stories do Instagram, o influenciador digital, também conhecido como Primo Rico, publicou uma foto com a ex-BBB. No clique, ele a abraça por trás e coloca uma mão em sua barriga. Nela, Thiago escreveu: "Queremos ter mais 6. Deus, família e trabalho". No entanto, o casal não mencionou se eles realmente estão esperando por um bebê.