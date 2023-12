Maíra Cardi já revelou desejo de ter filhos com Thiago Nigro em nova fase; relembre

Há três meses Maíra Cardi fez desabafo intenso sobre desejo de aumentar família e ter vários filhos com Thiago Nigro

Casada com Thiago Nigro e vivendo uma nova fase de sua vida, a influenciadora Maíra Cardi virou alvo de boatos sobre uma suposta gravidez. Mas para quem acompanha a vida da gata, sabe muito bem que ela já revelou o desejo de ter filhos com o maridão.

Em setembro deste ano, pouco antes de abandonar as redes sociais, Maíra desabafou com os fãs sobre as mudanças que estariam para acontecer em sua vida e confessou que estava passando por um momento de transformação.

“Venho aqui agradecer com o coração aliviado e, ao mesmo tempo, partido. Porque eu venho dizer para vocês que, é a primeira vez na minha vida, que vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz”, disse.

Em seguida, a loira abriu o coração e disse que iria colocar em prática o sonho de aumentar a família. Segundo Maíra, o fato dela não ser mais tão jovem era uma preocupação e ela gostaria que tudo desse certo para o futuro da relação.

“Tô numa fase da minha vida onde eu casei, eu tenho 40 anos, quero ter os meus filhos. Eu quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, o que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional e física”, declarou.

A famosa completou dizendo que iria se dedicar ao máximo para realizar seu sonho. “Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Vocês sabem como cuido da minha saúde, faço tudo certinho", afirmou.

"Eu quero fazer a preconcepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente, sua alimentação, seus hábitos. O seu e o do pai para que a genética da sua criança, entre muitas aspas porque não é essa a linguagem, zere os genes”, finalizou.