Após boatos, Jojo Todynho revela real motivo de ausência na faculdade

Focada em se tornar uma grande advogada, a cantora Jojo Todynho abriu o jogo sobre retorno às aulas da faculdade de Direito

A cantora Jojo Todynho acordou bastante animada nesta quarta-feira, 6, e fez questão de dividir com os seguidores o motivo de sua alegria. Após rumores de que não estaria mais comparecendo às aulas na faculdade, a campeã de A Fazenda 12 abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo de sua ausência na instituição.

Iniciando o terceiro semestre do curso de Direito, ela mostrou em suas redes sociais o look do dia para retornar a rotina de estudos. Sem papas na língua, Jojo deixou claro que continua firme e forte na faculdade para se tornar uma grande advogada.

Usando uma camiseta branca estampada com a personagem infantil Hello Kitty e uma calça preta, a artista contou que decidiu mudar o tema de seu material escolar este semestre. "Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não tinha chegado", disse ela.

Na sequência, Jojo Todynho explicou que a mochila de rodinha é uma grande aliada sua. "Cada semestre será um tema diferente. Vade mecum muito pesado, não sou obrigada a ficar carregando, então, meu amor, vai na rodinha", se divertiu a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Em outubro do ano passado, Jojo fez um sincero desabafo a respeito de sua vida acadêmica. Ela, que compartilhava de forma descontraída seu dia a dia no curso de Direito, contou que decidiu não mostrar mais seu desempenho na faculdade.

Na ocasião, a cantora afirmou que estava farta de críticas: "Vocês estão achando que vou ser uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?", disparou.

E completou: "As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa. Eu estou no segundo período sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim".

Jojo Todynho mostra look para malhar largo após emagrecimento

Jojo Todynho precisou trocar o seu look para ir malhar, nesta terça-feira, 05, após experimentar um conjunto fitness que ficou muito largo, devido ao emagrecimento da cantora. A artista compartilhou o perrengue nas suas redes sociais e mostrou a roupa escolhida para ir treinar.

A estudante de Direito apareceu nos stories do seu perfil no Instagram e relatou: "Gente, não tenho mais roupa para treinar. Está tudo largo. Bom dia. Vou ter que trocar de look. Não tem condições". A campeã de A Fazenda se trocou e mostrou uma roupa bronze que comprou durante uma viagem recente pelos Estados Unidos. Confira!