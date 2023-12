Carolina Dieckmann exibe foto rara de seu filho com Marcos Frota: "Diferente"

Em viagem para a Argentina, Carolina Dieckmann exibe foto rara de seu filho com Marcos Frota; os dois posaram juntinhos

A atriz Carolina Dieckmann encantou os seguidores nesta sexta-feira (29) ao compartilhar uma foto rara ao lado do filho, Davi Frota. Os dois estão curtindo uma viagem juntos para a Argentina.

Em uma das imagens, ela surgiu sorridente ao lado do herdeiro. Ao compartilhar os cliques, a atriz ainda mandou um recado se despedindo de 2023. "Os dias ventam aqui dentro... sexta agora, só ano que vem", escreveu.

Ao verem as fotos, seguidores se impressionaram com a beleza do rapaz que está adulto. "Como ele tá diferente, virou um homão", disse um. "Adorei ver o Davi, mostra mais", comentou outro. "Vocês são lindos demais", escreveu um terceiro.

Carolina Dieckmann foi casada com Marcos Frota entre 1997 e 2004. Recentemente, ela inclusive contou detalhes dos bastidores turbulentos da separação. “Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil pra mim”, disse ela ao Angélica: 50 & tanto, programa de Angélica no Globoplay.

Carolina Diekckmann e Marcos Frota

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Marcos Frota também relembrou término

Recentemente, o próprio Frota se pronunciou sobre o fim do casamento. "Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.