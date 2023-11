Carolina Dieckmann nega que abandonou Marcos Frota: "Queriam me bater"

Carolina Dieckmann nega que abandonou Marcos Frota; atriz relembrou que mídia ficou "com pena" do ex-marido após o fim do casamento em 2004

Em um momento forte, a atriz Carolina Dieckmann relembrou em detalhes a situação difícil que viveu após decidir encerrar seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois foram casados entre 1997 e 2004.

“Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil pra mim”, disse ela ao Angélica: 50 & tanto, programa de Angélica no Globoplay.

Na conversa, ela relembrou que foi massacrada pela mídia, que chegou a acusá-la de abandonar o ator. Dieckmann conta que precisou de muita conversa com o ex-marido para não alimentar os boatos.

“Sabe o que quer dizer isso? Na época em que eu saí de casa e me separei do Marquinhos, as pessoas ficaram com pena dele, falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele. Graças a Deus que a minha relação com o Marcos é incrível. Tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim. Nossa relação é demais. Mas se não fosse? Poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim. A gente tem um filho”, comentou a atriz.

Marcos Frota também relembrou término

Recentemente, o próprio Frota se pronunciou sobre o fim do casamento. "Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.

O ator também esclareceu tudo continua bem entre os dois e que as famílias seguem convivendo com maturidade e respeito. Pais de Davi Frota, que hoje está com 24 anos, afirmou que é muito grato pelo que viveu com a atriz.