Lançamento do livro Você Tem Uma Palavra reúne famosos

Este lançamento foi uma celebração da fé, da resiliência humana e do poder transformador das histórias pessoais, unindo a comunidade em torno de valores compartilhados e inspiração mútua. O livro continua disponível nas principais livrarias do Brasil e no site, prometendo tocar os corações de leitores por todo o País com suas mensagens de superação e a importância de nunca desistir diante dos obstáculos da vida.