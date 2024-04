Com fotos em família, Lorena Improta comemora aniversário de Léo Santana

O cantor Léo Santana recebeu uma bela homenagem da esposa, a dançaria Lorena Improta, ao completar 36 anos nesta segunda-feira, 22

O cantor Léo Santana completou 36 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial da esposa, a dançarina e influenciadora digital Lorena Improta.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lore compartilhou os cliques de um ensaio fotográfico que realizou com o marido e a filha do casal, Liz, de dois aninhos. Já na legenda, ela parabenizou o amado. "Hoje é dia de comemorar a vida do amor da minha vida. Eu te desejo as coisas mais lindas dessa vida. Feliz aniversário, meu amor @leosantana, que Deus te abençoe sempre!", começou a famosa.

Lore completou o texto falando sobre como eles vão comemorar a data especial. "E hoje vamos celebrar do jeitinho que ele gosta, com paggodin e muita energia boa, rumbóoo que começa hoje e não tem hora pra acabar!", finalizou.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. Quanto amor nessas fotos", disse uma seguidora. "Que lindos. Que Deus abençoe grandemente", escreveu outra. "Perfeitos", falou uma fã. "Lindos! Parabéns, Léo. Que Deus abençoe", desejou mais uma.

Confira as fotos:

