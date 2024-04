Após hetero apaixonado, Igor Cosso prepara peça LGBTQIAP+: 'Virou um propósito de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Cosso entrega detalhes de novo projeto e reflete sobre representatividade

Igor Cosso prepara peça LGBTQIAP+ para segundo semestre deste ano após viver hetero apaixonado no espetáculo Ainda Dá Tempo, que está em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entrega detalhes de novo projeto e reflete sobre representatividade: "Virou um propósito de vida".

"Tenho um espetáculo para o segundo semestre, que é um texto que eu encomendei, voltado para o público e com temática LGBTQIAP+. É um romance de dois homens que vai ser lindo", compartilha Igor Cosso .

Conhecido por ressaltar a importância do tema na sua vida pessoal, o ator destaca: "Sempre fui focado em assumir e falar sobre isso, em ser a representatividade para os garotos, garotas e todo mundo mais. Isso virou um propósito de vida, é super importante para mim".

Leia também: Ricardo Tozzi celebra 20 anos de carreira como ator nos palcos: 'Faria tudo exatamente igual'

Em cartaz com a peça Ainda Dá Tempo, Igor Cosso vive personagem hetero apaixonado em casal com Bia Arantes. Além de dividir os palcos com a atriz e com um elenco recheado, ele conta que recebeu convite de Ricardo Tozzi, colega de cena, para participar do espetáculo.

"Ele que me convidou, me obrigou a vir lá do Rio de Janeiro. Recebi o texto e eu adorei, falei 'vamos embora!'. Tinha um tempo que eu não fazia um espetáculo sem ser meu, porque eu também escrevo e faço as minhas peças. Topei vir e estou adorando", afirma o ator.

Antes da parceria, Igor Cosso revela que quase viveu a versão mais jovem de Ricardo Tozzi na novela A Lei do Amor: "A gente quase fez um trabalho uma vez, eu ia ser ele mais novo. Eu estava em Os Dez Mandamentos, mas como rolou a segunda temporada, acabei não fazendo o papel. Isso ficou na minha cabeça e, agora, chegou essa peça, então as pessoas vão ver como somos parecidos".