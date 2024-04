Ricardo Tozzi celebra 20 anos de carreira como ator nos palcos: 'Faria tudo exatamente igual'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ricardo Tozzi fala sobre estrelar a peça Ainda Dá Tempo e reflete sobre trajetória

Ricardo Tozzi estrela a peça Ainda Dá Tempo, em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre celebrar 20 anos de carreira nos palcos e reflete sobre trajetória: "Faria tudo exatamente igual".

"Essa peça é um projeto que escolhi do coração. Estou fora do palcos há uns cinco anos e sem trabalhar como ator há três. Escolhi ela, justamente, para voltar, porque acho que é uma peça de comunicação direta com o público, que fala sobre coisas que a gente está vivendo hoje", compartilha Ricardo Tozzi .

"São três casais, cada um em uma fase de casamento, que se encontram em uma casa à venda e coisas muito estranhas começam a acontecer. É uma reflexão grande sobre a vida, com, ao mesmo tempo, um sarcasmo e uma comédia de um bom autor", acrescenta sobre o espetáculo Ainda Dá Tempo.

Em cartaz com a peça desde o dia 5 de abril, Ricardo Tozzi pondera sobre celebrar seus 20 anos de carreira na atuação em cima dos palcos: "Sou ator há 20 anos, faria tudo exatamente igual. Com 30 anos, comecei a carreira da minha alma e nunca mudaria isso".

Leia também: Ricardo Tozzi explica sucesso atemporal de Cheias de Charme: 'Protagonismo pra área de serviço'

Além do teatro, o ator está no ar na televisão com a reprise de Cheias de Charme, na qual deu vida aos icônicos personagens Fabian e Inácio. "Do fundo do meu coração, a repercussão da reprise e a capacidade de comunicação que essa novela tem com as pessoas são impressionantes. Pessoas que nunca assistiram e estão vendo agora estão começando a formar novos fã-clubes, quem nem sabia quem eu era".