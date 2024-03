Ricardo Tozzi explica sucesso atemporal de Cheias de Charme: 'Protagonismo pra área de serviço'

Em entrevista a CARAS Brasil, Ricardo Tozzi, intérprete Inácio e Fabian em Cheias de Charme, fala do sucesso da trama que está de volta à TV e da fase atual da carreira

Quem é fã de Ricardo Tozzi (48) e estava morrendo de saudades do ator na telinha, está comemorando. Na última segunda-feira, 11, a novela Cheias de Charme voltou para a grade de programação da TV Globo, na faixa da Edição Especial, logo após o Jornal Hoje, relembrando, entre tantas outras, a trama divertidíssima dos sósias Inácio e Fabian, rei do sertanejo universitário. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o artista fala, além do momento atual na carreira, sobre o sucesso do folhetim, que conquistou o título de maior audiência da faixa das 7 da última década. E explica o motivo: "Protagonismo pra área de serviço".

Cheias de Charme voltou com força total à TV, tanto é que só se fala na novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, não só o público como também o próprio elenco. E Tozzi confirma isso com todas as letras. “Estou falando bastante sobre ela. A Globo está fazendo quase um relançamento da novela. Acho que a gente não tem a dimensão do que foi essa novela para o grande público. Eu estava até conversando com as meninas, com as minhas companheiras de elenco, que a gente está lançando junto à novela”, diz.

“Acho que a gente não tem realmente essa noção do que comunicou com o Brasil. Acho que Cheias de Charme falou com o público na parte da alegria. O público se identificou com a novela, com a parte da alegria do povo brasileiro, porque a novela era mais feliz, era mais colorida, era um tom acima. Tudo era uma farra. Tinha trama, claro, tinha a coisa da música, tudo, mas o vilão era engraçado. Todo mundo era meio vilão. Acho que falava muito sobre o próprio povo brasileiro. E essa ótica... A primeira vez que o protagonismo sai da sala de estar e vai para a área de serviço. E é através do olhar da área de serviço que você conta essa história, o protagonismo dela”, continua o ator.

O artista ressaltou ainda mais o lado cômico da novela e o que ela representou para a história da televisão brasileira. “Cheias de Charme é essa coisa icônica. A gente conseguiu criar um universo mais feliz, mais colorido do que a gente vive. E para isso acontecer foi necessário um alinhamento, eu acho. Quando o sucesso acontece tem esse alinhamento, que é todo mundo junto. O autor, o diretor, o ator, o figurinista, o caracterizador, todo mundo acreditando que a gente podia ir junto para um lugar diferente, para um outro patamar, levar a novela para um outro tom. A gente foi juntos e acreditamos. É um trabalho que só faz em equipe, não se faz sozinho. E a gente foi muito bem orquestrado pela Denise Tarracene (diretora), que é maravilhosa em termos de conceituar as coisas, de dirigir a gente. E a gente, todo mundo, foi para esse lugar. Então acho que Cheias de Charme é um produto que leva o público para um lugar gostoso”, fala.

VOLTA AOS PALCOS

Ricardo Tozzi se prepara para voltar ao teatro após três anos se dedicando ao empreendedorismo. Em 5 de abril, o ator estreia a comédia Ainda Dá Tempo, no Teatro Uol, Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. A produção, com direção de Isser Korik, é o mais recente texto assinado pelo dramaturgo americano Jeff Gould. Sua obra explora a dinâmica dos relacionamentos entre mulheres e homens em uma abordagem que leva o público às gargalhadas, muitas vezes nervosas.

"O Ainda Dá Tempo é um texto do Jeff Gold. Eu já fiz o primeiro texto de uma trilogia, que foi o Jogo Aberto, que fiz com a Tânia Kali, um tempo atrás, que falava sobre relacionamento. É uma super comédia. É uma trilogia, está na última agora. Não fiz a do meio. É um texto hilário que conta a história de três casais, cada um numa fase do casamento, da vida, fases diferentes; um casal com 20, outro com 40, outro com 60, e que se encontram numa casa que está à venda e várias coisas estranhas acontecem. E vão ter várias revelações. É muito engraçado! Acho que as pessoas podem esperar muita risada, um texto inteligente, uma comédia inteligente, que tive muita vontade de fazer. Fala um pouco sobre o que a gente está vivendo hoje em dia. Talvez uma visão diferente, ou um convite a olhar diferente para o que a gente está vivendo nesse momento. Mas muito legal, muito divertido. Li o texto, dentre vários outros que vou fazer também, e tive uma vontade imediata de fazer", conta o ator.

No elenco, além de Tozzi, estão Bruna Thedy, Norival Rizzo, Eliete Cigaarini, Igor Cosso, Bia Antunes e Clayton Pavesi.

EMPREENDEDORISMO

Há três anos, Ricardo Tozzi decidiu se dedicar ao empreendedorismo, com a abertura da Casa Cascais, um elegante mall de bem estar, beleza e polo gastronômico no Jardim Europa, em São Paulo. "Volto depois de um tempinho aí, empreendedor. A Casa Cascais está, sim, a todo vapor, está muito legal. Foi bastante trabalhoso, mas é muito legal o conceito e está tudo superbem, graças a Deus. E eu volto aos palcos... Que na verdade é uma relação muito especial que tenho com o palco, porque troquei de carreira porque me apaixonei pelo teatro. Depois, fui absorvido pela televisão, e bem absorvido, fui muito feliz lá. Minha paixão mesmo é o palco, é aquela coisa viva de ter o público na minha frente e ver as pessoas se emocionando, se divertindo, para mim não tem preço. Acho que é o que a minha alma está pedindo agora, e eu estava louco para voltar, estou sedento de atuar e de estar no palco", conta.