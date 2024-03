Ricardo Tozzi volta ao teatro com comédia após três anos dedicados ao empreendedorismo

Em breve no ar com a reprise de Cheias de Charme, Ricardo Tozzi se prepara para estrear a comédia Ainda Dá Tempo, em 5 de abril, em São Paulo

Ricardo Tozzi (48) se prepara para voltar ao teatro após três anos se dedicando ao empreendedorismo. Em 5 de abril, o ator estreia a comédia Ainda Dá Tempo, no Teatro Uol, Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Enquanto isso, os fãs do artista vão poder matar a saudade de seu trabalho com a reprise de Cheias de Charme, prevista para 11 de março, na Edição Especial, nas tardes da TV Globo. Na trama, ele vive os gêmeos Inácio e o irresistível Fabian, rei do sertanejo universitário. “Foi um trabalho tão feliz. Acho uma delícia rever”, diz.

No espetáculo, Tozzi estará ao lado de Bruna Thedy, Norival Rizzo, Eliete Cigaarini, Igor Cosso, Bia Antunes e Clayton Pavesi. A dramaturgia é do americano Jeff Gould, que em sua obra explora a dinâmica dos relacionamentos entre os sexos, em uma abordagem que leva o público às gargalhadas, muitas vezes nervosas. A tradução e direção é de Isser Korik.

CHEIAS DE CHARME

Com uma longa trajetória na televisão, que começou em 2006 com a novela Bang Bang, o ator encarou sua novela de maior audiência com Cheias de Charme, prestes a ser reexibida na Globo. Em entrevista ao Mais Novela, o intérprete de Fabian e Inácio no folhetim refletiu sobre a importância da produção.

"Cheias de Charme foi uma novela que teve uma missão: trazer aleria. Tinha drama, confusão, história de amor, mas você assistia aquilo com um sorriso no rosto, porque a gente criou um universo mais feliz, colorido, empático e humano do que a gente vive hoje. Esse filme pode ser um presente para todo mundo de novo, com um pouco mais disso", destacou.

EMPREENDEDORISMO

Há três anos, Ricardo Tozzi decidiu se dedicar ao empreendedorismo, com a abertura da Casa Cascais, um elegante mall de bem estar, beleza e polo gastronômico no Jardim Europa, em São Paulo. "Acho que é muito importante deixar claro que a minha profissão de alma é ator. Aqui [Casa Cascais] foi um grande investimento, que me traz tanto prazer quanto a de ator", falou o artista, em etrevista a CARAS Brasil.