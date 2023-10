Ricardo Tozzi abre o jogo sobre filme de Cheias de Charme: 'Vão pagar para ver'

Em entrevista ao Mais Novela, Ricardo Tozzi deu detalhes do que os fãs podem esperar do filme de Cheias de Charme

Ricardo Tozzi (48) deu vida a dois de seus personagens mais marcantes na mesma novela quando participou de Cheias de Charme. Em entrevista ao Mais Novela, o intérprete de Fabian e Inácio no folhetim abriu o jogo sobre possível filme da trama e deu detalhes do que os fãs podem esperar da produção: "Vão pagar para ver".

"Tudo indica que vai rolar, não tenho muito o que falar ainda porque está em trâmite, está no processo. Por um lado, agora a gente acredita que realmente vai acontecer. Por outro, a gente sempre quis que acontecesse desde que a novela acabou. Ainda é uma coisa que vão pagar para ver, mas acho que agora está realmente acontecendo", compartilhou Ricardo Tozzi , que estrelou a novela exibida em 2012 ao lado de Taís Araujo (44), Leandra Leal (41) e Isabelle Drummond (29).

A possibilidade da produção do filme virou assunto entre os fãs de Cheias de Charme após a publicação de uma foto do trio de protagonistas ao lado da diretora da novela e outros atores que participaram da trama. Apesar de não garantir o lançamento do longa, Ricardo Tozzi revelou que acredita que o sonho do elenco e dos fãs vai se realizar e entregou altas expectativas. "Esse filme é quase missionário, é um desejo que não é nosso, é de todo mundo, de reviver um pouco a delícia que foi aquilo que a gente construiu".

Com uma longa trajetória na televisão, que começou em 2006 com a novela Bang Bang, o ator encarou sua novela de maior audiência com Cheias de Charme. Durante a entrevista, ele ainda refletiu sobre a importância da produção: "Cheias de Charme foi uma novela que teve uma missão: trazer aleria. Tinha drama, confusão, história de amor, mas você assistia aquilo com um sorriso no rosto, porque a gente criou um universo mais feliz, colorido, empático e humano do que a gente vive hoje. Esse filme pode ser um presente para todo mundo de novo, com um pouco mais disso".

Para o destino dos personagens no filme, Ricardo Tozzi entregou a confiança para os roteiristas, mas garantiu que o público pode esperar muitas risadas, assim como na novela: "Vai depender dos roteiristas, que são os autores da novela e vão escrever o filme. Acho que deixo para encargo deles. [...] São tantas as possibilidades já que o meio artístico é completamente instável e feito de booms. Sem dúvida alguma, vai ser engraçado, porque o que tiver acontecido com aquela gente, vai ser legal de contar de novo".