Ricardo Tozzi volta à carreira de ator após investir em empreendimento: 'Duas paixões'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ricardo Tozzi refletiu sobre trabalhos como ator e empreendedor

Ricardo Tozzi (48), conhecido por seus trabalhos na atuação, se afastou da carreira artística para mergulhar em um novo empreendimento. Após três anos restaurando uma moradia de 1930 tombada como patrimônio histórico de São Paulo, o artista inaugurou a Casa Cascais, espaço de gastronomia, bem-estar e compras. Em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilhou a volta à carreira de ator após investir no empreendimento e refletiu sobre as profissões: "Duas paixões".

"Acho que é muito importante deixar claro que a minha profissão de alma é ator. [...] Está claro para os meus sócios que, a partir de setembro, estou no mercado de novo, porque não pude me ausentar. Tive dois ou três trabalhos - um internacional - que eu não pude fazer porque teria que me mudar do Brasil em setembro do ano passado. Aqui [Casa Cascais] foi um grande investimento, não tinha como", compartilhou Ricardo Tozzi , que relatou estar dividido entre as áreas de atuação e empreendedorismo.

Com projetos consolidados a partir de setembro para o retorno à atuação, ele também refletiu sobre o equilíbrio entre as duas paixões: "Acho que na vida temos que ter nossas prioridades. No momento, estou investindo minha energia nessa fase de empreendedor, que me traz tanto prazer quanto a de ator. Já estou acho que há três anos [longe da atuação], estou sentindo muita falta do que eu amo fazer".

O espaço do qual Ricardo Tozzi é sócio conta com restaurante, café, academia, lojas de roupa, salão de beleza, móveis centenários, porta original, peças desenhadas pelo ator e áreas que passam até por curadoria. "Tem uma imponência, mas tem uma coisa despretensiosa. Eu quis criar um lugar para se sentir à vontade, a casa é sua", garantiu Ricardo Tozzi. Confira as fotos do local:

Restaurante do local serve comida portuguesa - Foto: Reprodução/Instagram

Café da casa é recheado de detalhes nordestinos - Foto: Arthur Pazin

Espaço de Ricardo Tozzi ainda conta com coleção de secadores do passado - Foto: Arthur Pazin