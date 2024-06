Ex-Malhação, Luellem de Castro celebra leveza de personagem no cinema: 'Muito raro'

Luellem de Castro faz parte do elenco de Grande Sertão, filme de Guel Arraes, que estreou em junho; atriz celebra poder viver personagem leve na trama

Conhecida por viver Tassília em Malhação: Vidas Brasileiras (Globo, 2018), Luellem de Castro agora brilha nas telonas do cinema em Grande Sertão. Na pele de Nhorinhá, a artista celebra o papel leve na trama e conta como o filme se relaciona com o mundo real.

"Foi uma oportunidade, espero que não única, mas quase que única, de ser uma mulher preta dentro de um projeto que fala de comunidade em um ponto leve. É muito raro acontecer isso", destacou Luellem de Castro, em coletiva de imprensa do filme . A CARAS Brasil esteve presente no evento, que aconteceu em São Paulo.

Na trama, Nhorinhá é um dos amores de Riobaldo (Caio Blat) e surge em momentos de diversão e sensualidade do bando. Para a atriz, a personagem carrega um ponto de leveza em meio ao caos da guerra do Sertão —o que, por um lado, tornou o desafio do filme menos complicado para ela.

"Interpretar Nhorinhá foi talvez um pouquinho mais fácil do que para a galera, ela é um ponto fora da curva. É uma personagem feita para ser leve, o sol do filme", conta. "A personagem é mais leve do que tudo o que está acontecendo ali, é um descanso na loucura."

Apesar disso, Luellem não esconde que também enfrentou dificuldades com o texto, inspirado na obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (1908-1967). "Teve o desafio da linguagem, sou uma atriz de cacos, que inventa textos, então estar neste projeto tendo que falar o texto exatamente como está escrito foi algo complicado, mas foi muito bacana."

A artista ainda diz que sua personagem pode ser relacionada a muitos moradores de comunidades que também passam por guerras. "O Grande Sertão conta uma história que quem é de comunidade vê o tempo inteiro acontecer, de perto como Otacília [Mariana Nunes] e de longe como Nhorinhá."

"Tenho a ideia que ela decidiu que aquilo ali não ia matar a felicidade que ela tem e, se é assim, então é assim e ela vai brincar com isso. Talvez ela já esteja cansada e tenha decidido viver isso de uma outra forma", acrescenta Luellem.

Dirigido por Guel Arraes (70) o filme Grande Sertão transpõe para o cinema a obra Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Gravado no ano de 2021, o longa-metragem ainda conta com nomes como Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi, Caio Blat, Eduardo Sterblitch e Luís Miranda no elenco.

