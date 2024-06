Descubra o motivo para o novo nome da filha de Tom Cruise e Katie Holmes

Depois passar mais de uma década sem ter contato com Tom Cruise, Suri adotou novo nome para sua formatura do ensino médio; veja o significado

Neste fim de semana, Suri, a filha de Tom Cruise e Katie Holmes se formou e um detalhe curioso chamou a atenção dos internautas, isso porque a jovem pediu para ser anunciada apenas como Suri Noelle na hora de receber seu diploma do ensino médio , abandonando o sobrenome do ator e marcando um rompimento importante com o astro de 'Missão: Impossível', com quem a jovem não tem contato a mais de uma década.

Informações reveladas na época de seu nascimento apontavam para um registro de nome contendo apenas Suri Cruise, excluindo inclusive o sobrenome materno que ela normalmente levaria como segundo nome.

Contudo, tanto no pedido a uma professora para ser anunciada, quanto no documento impresso da cerimônia escolar, Suri é apresentada como Suri Noelle, da mesma forma como foi creditada na montagem do musical 'Head Over Heels' em maio. Mas de onde vem esse nome?

A menina optou por assumir o nome do meio da mãe como seu sobrenome oficial, fugindo também de uma possível acusação de querer se aproveitar do Holmes materno. Vale ressaltar que o nome 'Noelle' não está presente nem em sua certidão de nascimento.

"Gostei como ela pediu para a chamarem de Noelle, fez muito bem", comentou um internauta, "Parabens Suri, sua mãe deve estar orgulhosa", disse outro.

Por que Tom Cruise não tem contato com a filha?

Vale lembrar que Suri tinha apenas seis anos quando viu Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood, pela última vez. Após 12 anos sem contato com o pai, o motivo intriga muitos internautas. O relacionamento - ou a ausência dele - com sua filha mais nova é alvo de muita especulação por parte dos fãs e estaria relacionado a religião.

Desde a separação do casal, em 2012, não há fotos ou registros de Cruise com Suri. Um dos motivos para esse afastamento seria a religião do ator, que supostamente proíbe seus membros de se associarem com não praticantes. Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da Cientologia indicaram que Tom deveria se afastar da filha.

Vale mencionar também que um ano depois da separação, durante depoimento de seu processo contra o tabloide Bauer Media, Katie admitiu que se divorciou do ator por conta de seus laços com a religião. "Essa foi uma das razões, sim". O astro, por sua vez, afirmou que Holmes pediu o divórcio para "proteger Suri contra a Cientologia".