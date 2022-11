Cher apresenta namorado produtor 40 anos mais novo: "Me trata como rainha"

Cantora Cher anunciou relacionamento com Alexandre Edwards, ex de Amber Rose

A cantora Cher (76) anunciou aos fãs que está namorando o produtor musical Alexander Edwards (36), ex-namorado da modelo Amber Rose (39). Eles teriam se conhecido no Paris Fashion Week há um mês e foram flagrados de mãos dadas saindo de restaurante.

Em uma foto do rosto do novo amor, ela escreveu seu nome com um emoji de coração no Twitter, o que abriu uma conversa entre ela e os fãs de longa data. Segundo a cantora, ele a trata como uma rainha e já conhece sua família.

"Eu não sei como me sentir sobre isso. Eu sou fã por tanto tempo que eu imediatamente suspeito das intenções dele com você. Nós sabemos que você é fabulosa e que as pessoas que te amam continuarão te apoiando. Quero que seja feliz, mas que não tirem vantagem de você", escreveu uma admiradora, que estranhou a diferença de 40 anos na idade dos dois.

"Como todos sabemos, eu não nasci ontem e o que tenho certeza é que não há garantias. Sempre que você faz uma escolha, se arrica. Eu sempre me arrisquei, é quem eu sou", afirmou a cantora de 'Believe'.

Confira os tweets de Cher: