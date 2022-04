Com fantasia inspirada na cantora Cher, Rafa Kalimann curte baile de Carnaval no Rio com famosos

Celebridades como Rafa Kalimann, Fafá de Belém, Nathalia Dill, Joaquim Lopes, Marina Ruy Barbosa, entre outras compareceram ao evento

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 11h48

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) foi um das celebridades que marcaram presença em baile de Carnaval no Rio de Janeiro na quarta-feira, 20!

A escolha da fantasia da apresentadora do Bate-Papo BBB deu o que falar na web, já que ela se inspirou na cantora estadunidense Cher (75) para um dos bailes mais badalados na capital carioca, o Baile da Arara.

Em seu feed no Instagram, a ex-BB surgiu esbanjando estilo e toda produzida com um body decotado, deixando à mostra sua barriga sarada, além de calça brilhante e longos fios escuros. Para completar o look, ela caprichou na maquiagem com os olhos na cor azul.

Artistas como Fafá de Belém, Nathalia Dill, Marina Ruy Barbosa, Joaquim Lopes, Marcella Fogaça, Bárbara Paz, Camila Pitanga, Debora Nascimento e Marcelo Serrado também estiveram no evento.

Rafa Kalimann faz tatuagem no bumbum

Rafa Kalimann surgiu em estúdio de tatuagem antes do 'Bate-Papo BBB' e falou sobre inspiração para a tattoo no bumbum. "Me deu uma louca e decidi, antes de gravar, passar em um lugar antes pra fazer uma coisa. Todas minhas tatuagens são assim: 'quero fazer agora!', dou um jeito e vou fazer. Aí mandei mensagem pro Klebber e pra Camila [Queiroz]: 'Você conseguiria por acaso agora?'. Klebber prontamente falou: 'vá agora!'", contou ela. "Acontece que é uma tatuagem ousada, ousada!", acrescentou.

Sem revelar o resultado da tattoo, na sequência, Rafa Kalimann apareceu no estúdio da Globo, ao lado de Rhudson Victor, e afirmou que a ideia para o novo rabisco surgiu do colega de trabalho. "Não, não vou mostrar a tatuagem para vocês. E tudo partiu dele, porque ele me mostrou. Se você contar o que é, nossa, Rhudson, eu não gravo com você mais. Acabou a amizade", disse a ex-BBB.

Confira as fantasias de Rafa Kalimann e outros artistas que foram ao Baile da Arara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFA KALIMANN (@rafakalimann)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fafá de Belém (@fafadbelem)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Fotos: Beatriz Damy/Agnews