Quem são os filhos de Marcello Antony? Ex-galã surpreendeu ao revelar profissão deles

Após deixar a carreira de ator para se tornar corretor imobiliário, Marcello Antony revelou que os filhos trabalham como faxineiro e auxiliar; conheça

Após deixar a carreira de ator para se tornar corretor imobiliário, Marcello Antony surpreendeu ao revelar que alguns de seus filhos trabalham como faxineiro e auxiliar. Pai de três jovens e padrasto de dois, o antigo galã tem uma família grande com uma bela história que inclui adoção; saiba mais sobre os herdeiros dele seguir:

Em 1996, Marcello subiu ao altar pela primeira vez com a também atriz Mônica Torres. No entanto, 11 anos depois de oficializar a união, eles anunciaram o ponto final no casamento, que trouxe dois frutos: juntos, eles adotaram duas crianças, Stephanie, atualmente com 24 anos, e Francisco, que está com 21 anos.

Em uma entrevista ao Podcast de Sérgio Mallandro, Marcello revelou que se encantou desde o primeiro momento que viu seu filho no orfanato pela primeira vez em 2003: “Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Falaram que ele poderia morrer a qualquer momento e, por isso, perguntaram se eu queria ficar com ele”, contou.

“Eu falei: ‘Ele pode morrer agora. Ele é meu filho’, disse o ator, que adotou a menina posteriormente. Após o fim de seu casamento com Mônica, Marcello encontrou o amor novamente e se casou pela segunda vez com a chef Carolina Hollinger Villar, que também já tinha dois outros filhos, Lucas, que está com 23 anos, e Louis, de 19.

Além de ampliar a família com a chegada dos enteados, Marcello e Carolina decidiram dar espaço para mais um membro ao terem juntos um filho, Lorenzo, que agora tem 12 anos. Atualmente, todos vivem em Portugal, onde deixaram para trás os holofotes e a fama e trabalham em novas profissões. Inclusive, a chef também atua como corretora imobiliária ao lado do marido.

Quais são as profissões dos filhos de Marcello Antony?

Marcello Antony vive em Portugal com a família desde 2018 e se tornou corretor de imóveis de luxo. Em recente entrevista, ele contou como está a vida de seus filhos por lá. O mais velho, Francisco, trabalha como auxiliar de cozinha. Já Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19, ambos enteados, trabalham respectivamente com faxina e passeios com cães.

"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui", disse Marcello, que detalhou o salário dos herdeiros em entrevista ao canal de Leda Nagle, no YouTube.