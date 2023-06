Bomba! Suposto filho de Gugu Liberato aparece e deixa família em choque no tribunal

Suposto filho de Gugu Liberato aparece durante audiência; caso teria acontecido no passado

A audiência sobre a partilha da herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato teve uma reviravolta nesta quarta-feira, 21. É que assim que entraram na sala para os depoimentos, a família foi avisada de uma reviravolta.

No local, um oficial de Justiça entregou a eles uma intimação para deporem no processo que investiga um suposto novo filho do apresentador. Ele se chama Ricardo Rocha, tem 48 anos, é comerciante e pede parte dos bens.

As informações são da colunista Monica Bergamo, da 'Folha de S. Paulo'. Segundo ela, o advogado de Rose Miriam afirma que "se ficar comprovada a paternidade, isso por si só já invalida o testamento", deixado pelo apresentador.

Na intimação, é revelado que uma mulher chamada Otacília Gomes da Silva, teria conhecido "Antonio Augusto Moraes Liberato (o notório apresentador de televisão 'Gugu Liberato')" no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia na rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, nesta capital".

Na época, ela trabalhava como babá e empregada doméstica, mas se encontrava com o apresentador, "que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Ela teria ficado grávida em 1974, bem antes do apresentador se tornar famoso. Em nota, o advogado das filhas de Gugu informou que ainda está analisando o caso, mas que as jovens não se recusariam a fazer um exame de DNA caso a justiça solicite. “O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei”, informou.

Filhas gêmeas de Gugu Liberato curtem momento com a mãe

As gêmeas Sofia e Marina Liberato, filhas do apresentador Gugu Liberato, aproveitaram a viagem ao Brasil neste mês para atualizar as fotos nas redes sociais. Desta vez, as duas surgiram em novas fotos com a mãe, Rose Miriam Di Mateo.

A imagem delas foi feita enquanto estava com look elegantes em uma casa luxuosa durante uma noite em família. Elas também surgiram em uma foto com a avó materna, Odete Lima de Souza. “As mulheres da família”, disse Sofia na legenda do post.