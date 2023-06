Thiago Salvático manda recado para Rose Miriam: 'Eu sou o companheiro'

Thiago Salvático manda vídeo para Rose Miriam alegando que ele vivia união estável com Gugu Liberato

A partilha dos bens de Gugu Liberato está dando o que falar, mesmo após quase quatro anos do falecimento do inesquecível comunicador. O apresentador deixou um testamento, contudo, Rose Miriam e Thiago Salvático recorrem na justiça para provarem uma união estável com o famoso.

Em entrevista ao Fantástico deste domingo, 25, as filhas gêmeas de Gugu falaram sobre estarem do lado da mãe, enquanto o irmão defende o testamento deixado pelo pai. O chef Thiago Salvático também apareceu na reportagem em um vídeo mandando um recado para Rose Miriam.

No registro, ele alega que ele era quem tinha um relacionamento com o apresentador. "Eu sinceramente, peço encarecidamente que você repense, pare uns dez minutos, porque eu sou o companheiro dele, fui eu que vivi vários altos e baixos com o Gugu", declarou.

Thiago Salvático então continuou afirmando que Gugu Liberato estava com ele: "Foi comigo que ele passou os 60 anos da vida dele, o aniversário".

Em resposta, a defesa de Rose Miram rebateu o chef. "O senhor Thiago Salvático não tinha uma relação com o senhor Augusto Liberato pública, nem duradoura, nem continuada e nem com finalidade de constituição de família, requisitos essenciais para se comprovar a união estável", falou o advogado.

Além dele e da mãe dos filhos do apresentador, agora, há um suposto filho de Gugu Liberato na história, um comerciante de carros que alega ser herdeiro do famoso. Segundo ele, a mãe teria conhecido o comunicador antes da fama.

Filhas gêmeas de Gugu Liberato falam sobre possibilidade de ter mais um irmão: 'Difícil'

Filhas gêmeas de Gugu Liberato e Rose Miriam, Sofia e Marina Liberato participaram de uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 25, e falaram sobre o processo pela disputa da herança do pai, que faleceu há 3 anos. Discretas, elas falaram sobre a carta da mãe que vazou na internet nesta semana, a relação com o irmão João Augusto e a possibilidade de ter mais um suposto irmão.

No início da conversa, elas comentaram sobre a carta escrita por Rose Miriam, na qual ela cita a sexualidade de Gugu. “Igual um casal que briga e tem discussões, acho que foi mais uma discussão de casal”, disse Marina.

Na sequência, elas comentaram sobre os rumores de que não teriam contato com o irmão mais velho, João Augusto. As duas contaram que eles têm uma relação normal de irmãos e se falam. “Há um mês, a gente estava em Orlando e conversamos como uma família normal, como irmãos, dando abraços. Uma família normal”, disse Marina.

Ao ser questionada se os irmãos conversam sobre a divisão da herança, elas negaram e falaram que não costumam tocar neste assunto nos momentos em família. “A gente já tentou conversar”, disse Marina. E Sofia completou: “Não é um problema pra gente. Isso não afeta a nossa relação. A relação de irmãos é mais importante”.

Além disso, Sofia contou sobre a reação delas após audiências na justiça durante a disputa pela herança. “A gente ficou meio chateada com algumas opinões que fizeram, da nossa parte é mentira. Ficamos desapontadas. É dificil lidar com tudo isso. O mais importante é que ficamos unidas, foi o que segurou a gente”, comentou.

Então, elas foram questionadas sobre o que acham sobre o caso da possibilidade de Gugu ter tido outro filho na adolescência – já que um homem apareceu nos últimos dias dizendo que é filho do apresentador. Marina disse: “Eu acho um pouco absurdo. Eu acho que ele é um pouco mais velho. O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido”.

Por fim, as jovens contaram que não gostariam que a disputa pela herança estivesse acontecendo, mas entendem que é necessário deixar tudo claro. “A gente não queria que nada disso estivesse acontecendo”, afirmaram.