Thiago Salvático vive reviravolta na justiça em pedido sobre Gugu Liberato

Thiago Salvático recebe autorização para reabrir o seu pedido de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato

O cozinheiro Thiago Salvático viveu uma reviravolta em seu pedido de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato (1959-2019). De acordo com o colunista Leo Dias, a Justiça de São Paulo decidiu rever o pedido dele no Tribunal. O pedido dele tinha sido anulado em janeiro deste ano, mas Salvático recebeu a autorização para reabrir o caso na justiça.

Agora, o rapaz pode voltar a lutar na justiça pelo seu pedido de reconhecimento de união estável e tentar uma parte na herança milionária do apresentador. A decisão da Justiça sobre o caso foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

A novidade veio à público após uma carta escrita por Rose Miriam, que é a mãe dos filhos de Gugu Liberato. A carta foi escrita por ela para Gugu Liberato e mostra uma reflexão dela falando sobre a sexualidade dele e que poderia 'curar' a orientação do comunicador. O advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians, confirmou a veracidade da carta e explicou o contexto que a carta foi escrita ao divulgar uma nota oficial à imprensa.

"O advogado Nelson Wilians não comenta o processo que tramita em segredo de justiça, no entanto, repudia o vazamento de um documento dos autos fora do contexto. Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída", disse ele.

E completou: "A partir desse momento, porém, o casal entra em crise conjugal e Rose, a pedido de Gugu, vai morar no Rio para resguardar a família. Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011. Nessa época Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo e tentou o suicídio, sendo internada no Hospital Albert Einstein. E, novamente, o advogado Nelson Wilians chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos. Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital. Como já dito, foi nesse período que ele fez o testamento e o contrato para que ela cuidasse dos filhos. O que reforça a tese do advogado Nelson Wilians. Ela assinou, conforme depoimento de médicos, sob efeito de medicamentos. Portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios".

"Passado esse período, além de ela fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo.

Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando (EUA), cidade que Gugu mais gostava. Primeiro eles compraram uma casa pequena. Com a adaptação à cidade, a família se mudou para uma casa maior. Foi nessa casa que Gugu se acidentou e foi socorrido por Rose", continuou.

Por fim, a nota do advogado de Rose Miriam trouxe um trecho sobre o processo que ela abriu para tentar reconhecer sua união estável com o apresentador. "A legislação para reconhecimento de união estável é clara. A traição ou a ausência de sexo — o que não é o caso de Rose e Gugu — não são, por si só, elementos para desqualificar a união estável, senão as pessoas começam a trair só para “escapar” de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação", informou.