Relação de Gugu Liberato e chef não foi reconhecida na Justiça; entenda

Thiago Salvático e Gugu Liberato tinham relação estável, porém, esta não foi reconhecida judicialmente

Anos após a morte de Gugu Liberato, a Justiça definiu que não reconhece a união estável entre o apresentador e Thiago Salvático (35), chef que alegou ter vivido um romance com o comunicador. Liberato morreu em 2019, após um acidente doméstico nos Estados Unidos.

O empresário afirmava que viveu um romance durante oito anos com o apresentador, e este fato não foi comprovado juridicamente, segundo o colunista Gabriel Perline, do portal iG. Ele publicou trechos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

No texto, o juiz José Walter Chacon Cardoso Aainda classifica a relação dos dois como "clandestina". "Apenas com o narrado na inicial é possível concluir que o autor e o falecido tenham sido amigos, tenham mantido algum tipo de relacionamento amoroso, tenham até mesmo namorado, mas é impossível dizer", começa o trecho.

"Tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família", completa a sentença. Os trechos também foram publicados pelo colunista Gabriel Perline, do iG.

"Ainda, e especialmente, a narrativa deixa claro que tudo teria ocorrido às escondidas, em absoluto respeito à privacidade do falecido, mas também sem chegar ao conhecimento dos familiares de Antônio Augusto (Gugu). O envolvimento clandestino, como se sabe, fora até mesmo do âmbito familiar das partes, não se amolda sequer em tese a uma união estável".

Salvático ainda poderá recorrer o processo. Há dois anos, no ano de 2020, ele esteve no Camarote CARAS Nota 10 e contou que havia combinado com Gugu Liberato que os dois iriam ao Carnaval do Rio de Janeiro juntos. "Estou aqui por mim e por ele. Ele falou que nós iríamos, mas não deu, a vida é assim", lamentou o chef, na época.