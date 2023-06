Qual a idade do suposto filho do Gugu? Apresentador teria se tornado pai na adolescência

Suposto filho de Gugu, o empresário Ricardo Rocha espera resultado do teste de DNA

A disputa pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) ganhou um novo personagem na última semana. O empresário Ricardo Rocha entrou na Justiça em março deste ano para pedir o reconhecimento da paternidade do apresentador, e o caso se tornou público apenas no mês de junho. Agora, o suposto filho do comunicador aguarda o resultado do teste de DNA.

Ricardo tem 48 anos atualmente, e teria sido concebido quando Gugu tinha apenas 14 anos , ainda adolescente. Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a mãe do empresário teria conhecido o apresentador em 1973, enquanto trabalhava como babá e empregada doméstica. Em entrevista ao veículo, o empresário afirmou que se arrepende de não ter procurado o pai em vida.

"A única coisa que quero no momento é isso que está sendo noticiado. Entrei [com o processo] para fazer o exame de paternidade e para ser reconhecido. Mais coisas não posso falar, porque envolve terceiros. É complicado", afirmou ele, em conversa com a colunista do jornal, Mônica Bergamo. O suposto filho de Gugu ainda celebrou que as gêmeas, Sofia e Marina, concordaram em fazer o exame.

Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo, 25, as duas filhas do apresentador comentaram sobre a possibilidade de ter mais um irmão. "Eu acho um pouco absurdo. Eu acho que ele é um pouco mais velho. O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido", afirmou Marina.

Elas ainda declararam que não gostariam que a disputa pela herança estivesse acontecendo, mas entendem que é necessário deixar tudo claro. Na última semana, uma carta em que a viúva de Gugu, Rose Miriam, admite saber sobre a orientação sexual do apresentador foi divulgada à imprensa. "A gente não queria que nada disso estivesse acontecendo."

THIAGO SALVÁTICO MANDA MENSAGEM PARA ROSE MIRIAM EM MEIO À POLÊMICA

No último domingo, Thiago Salvático mandou um recado a Rose Miriam durante entrevista ao Fantástico, da Rede Globo. O chef defendeu seu relacionamento com Gugu Liberato e criticou o posicionamento da viúva do apresentador. "Peço encarecidamente que você repense, pare uns dez minutos, porque eu sou o companheiro dele, fui eu que vivi vários altos e baixos com o Gugu".

Rose Miriam divulgou uma carta à imprensa na última semana. No conteúdo escrito a mão, a viúva do apresentador falava sobre o conhecimento da homossexualidade de Gugu, inclusive a respeito de encontros com outros homens. Ainda no texto, Rose expressava seu desejo de curar o então marido, com "oração e jejum".

"Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!", diz um dos trechos.