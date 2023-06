Quem é o suposto filho de Gugu? Empresário espera teste de DNA

Ricardo Rocha entrou na Justiça em 2023 para pedir o reconhecimento da paternidade de Gugu Liberato

A confusão envolvendo a herança de Gugu Liberato (1959-2019) ganhou mais um capítulo na última semana, quando Ricardo Rocha (48) se tornou conhecido pelo público. O empresário entrou na Justiça em março deste ano para pedir o reconhecimento da paternidade do apresentador e agora, aguarda o resultado do teste de DNA.

O suposto filho de Gugu é dono de uma concessionária de carros de luxo em Pirituba , na zona norte de São Paulo. O empresário é bastante discreto quanto à vida pessoal, e mantém sua rotina distante das redes sociais e holofotes. Segundo informações da Folha de S.Paulo, sua mãe teria conhecido o apresentador em 1973, enquanto trabalhava como babá e empregada doméstica.

Em entrevista à colunista do jornal, Mônica Bergamo, o suposto filho de Gugu afirmou que seu desejo é confirmar a paternidade. "A única coisa que quero no momento é isso que está sendo noticiado. Entrei [com o processo] para fazer o exame de paternidade e para ser reconhecido. Mais coisas não posso falar, porque envolve terceiros. É complicado."

Ainda na conversa, o empresário celebrou que as filhas gêmeas de Gugu, Sofia e Marina, aceitaram o pedido para a realização do exame, alegando que isso tornaria o processo mais fácil para ele e sua família. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo, 25, as duas comentaram sobre a possibilidade de ter mais um irmão.

"Eu acho um pouco absurdo. Eu acho que ele é um pouco mais velho. O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido", afirmou Marina. As duas ainda declararam que não gostariam que a disputa pela herança estivesse acontecendo, mas entendem que é necessário deixar tudo claro. "A gente não queria que nada disso estivesse acontecendo."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DAS FILHAS DE GUGU AO FANTÁSTICO: