Filha de Gugu Liberato foi detida nos Estados Unidos e levada para prestar esclarecimentos

Filha de Gugu Liberato foi detida; boletim de ocorrência traz detalhes sobre o caso

Um das filhas do apresentador Gugu Liberato, a jovem Marina Liberato foi detida nos Estados Unidos acusada de invadir uma residência. O caso se tornou público nesta quinta-feira, 1, quase três anos após o fato acontecer.

Em 2020, ela se envolveu em uma confusão na área metropolitana de Los Angeles, no sul da Califórnia, Estados Unidos. Ela foi detida por policiais do condado de Orance County. As informações foram publicados pelo colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'.

Ele acessou o boletim de ocorrência com detalhes do que aconteceu. No documento, as autoridades alegam que Marina “entrou numa residência privada localizada na Royal Estades Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária Patricia Quintilliano”. Ela teria participado de uma festa organizada sem a autorização da dona que denunciou a ocorrência. Na época, a mãe foi informada sobre a infração e ela foi levada para prestar esclarecimentos

Marina Liberato é gêmea de Sofia Liberato, filhas gêmeas do apresentador com Rose Miriam di Matteo. Elas são irmãs mais novas de João Augusto Liberato, o primogênito do apresentador que morreu em 2019.

IMAGENS VAZADAS

O advogado Nelson Wilians, que atende os interesses de Rose Miriam di Matteo na disputa pela herança de Gugu Liberato, emitiu uma nota repudiando o vazamento de mensagens trocadas entre Marina Liberato e João Augusto Liberato, filhos do apresentador.

Ele classificou o vazamento como "lamentável" e pediu que os responsáveis sejam identificados e punidos pela Justiça. Segundo ele, o responsável pelo vazamento está do lado da família do apresentador.

"Isso demonstra desespero de quem sabe que a Justiça está chegando e não será favorável a eles. E mais: demonstra ainda o acerto das gêmeas em trocar esses advogados, que em nada representavam os interesses delas"', declarou.