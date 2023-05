Advogado das gêmeas de Gugu Liberato repudia vazamento de mensagens: "Desespero"

Responsável por representar os interesses das gêmeas de Gugu Liberato emite nota após a publicação de conversas privadas

O advogado Nelson Wilians, que atende os interesses de Rose Miriam di Matteo na disputa pela herança de Gugu Liberato, emitiu uma nota repudiando o vazamento de mensagens trocadas entre Marina Liberato e João Augusto Liberato, filhos do apresentador.

Ele classificou o vazamento como "lamentável" e pediu que os responsáveis sejam identificados e punidos pela Justiça. Segundo ele, o responsável pelo vazamento está do lado da família do apresentador.

"Isso demonstra desespero de quem sabe que a Justiça está chegando e não será favorável a eles. E mais: demonstra ainda o acerto das gêmeas em trocar esses advogados, que em nada representavam os interesses delas"', declarou.

Wilians diz que vai tratar "no momento oportuno desse caso na esfera penal” e que vai para a Justiça contra a situação. "Além da quebra de confidencialidade da conversa parcialmente divulgada com fins espúrios, foi frontalmente violado o direito à privacidade e intimidade das herdeiras, conforme prevê a Constituição (...) o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP deveria apurar esse vazamento e aplicar as sanções previstas no Código de Ética e Disciplina, caso fique comprovado o envolvimento de advogados”.

AS MENSAGENS

Na reportagem assinada pelo jornalista Valmir Moratelli, da Veja, há a transcrição de mensagens trocadas entre João Augusto Liberato e Marina Liberato. Elas mostram que os dois tem ponto de vistas diferentes sobre a mãe. O rapaz insinua que Rose Miriam foi uma "barriga de aluguel", algo que é rechaçado pela filha mais nova.

"Ela não foi uma barriga de aluguel", diz Marina, que ainda coloca o irmão contra a parede: "Você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?", dispara. O primogênito sai pela tangente. "Mas ela concordou em fazer isso, foi a vida que ela quis", defende.

