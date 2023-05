Em mensagens vazadas, filhos de Gugu discutem se mãe foi barriga de aluguel: "É a realidade"

Filhos de Gugu discutem sobre a questão que será decidida nos tribunais; leia na íntegra

Uma troca de mensagens entre os irmãos João Augusto Liberato e Marina Liberato foi publicada nesta quarta-feira (31) em uma longa reportagem. Ela mostra os filhos de Gugu Liberato divergindo sobre a função da mãe, Rose Miriam di Matteo.

Na reportagem assinada pelo jornalista Valmir Moratelli, da Veja, há a transcrição dessas mensagens, que mostram que os dois tem ponto de vistas diferentes. O rapaz insinua que a mãe foi uma "barriga de aluguel", algo que é rechaçado pela filha mais nova.

"Ela não foi uma barriga de aluguel", diz Marina, que ainda coloca o irmão contra a parede: "Você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?", dispara. O primogênito sai pela tangente. "Mas ela concordou em fazer isso, foi a vida que ela quis", defende.

"Você acha que não quero ver a mamãe feliz? Você acha?", insiste ele. "Acho, você odeia ela", responde a irmã. João Augusto discorda da informação. "Que? Você acha que eu odeio a minha mãe? Eu nem consigo falar com ela... Você acha que eu consigo falar com ela? Eu terminei com a minha namorada, cê acha que eu quis falar com ela? Cê acha que eu vou falar com alguém que está me atacando? Sendo que eu tô querendo dar dinheiro pra ela".

Marina defende Rose Miriam: "Ela não tá te atacando, ela só quer o seu melhor", diz. João então explica seu ponto de vista. "Não me sinto confortável em falar com alguém que tá disputando na Justiça contra [mim] - antigamente por 65% do que a gente tinha (...) Eu quero fazer esse acordo, tô tentando fazer esse acordo há meses, há anos... pra terminar essa porra desse negócio judicial (...) A gente quer fazer um acordo em que ela se sinta bem, é isso que a gente quer. Só que não vai ter união estável, porque não existiu união estável".

Marina então diz que não quer que o Brasil todo pense nela como fruto de uma barriga de aluguel.

"Não quero o meu nome no Brasil inteiro sendo reconhecido como 'a menina que nasceu de uma barriga de aluguel' (que imagem ridícula). Nossa mãe nunca vai aceitar não ser reconhecida como união estável, então não vai ter acordo sem o reconhecimento para ela. A coisa mais importante pra mamãe é ser reconhecida como união estável, não é o dinheiro".

João Augusto então critica a mãe. "Se a mamãe e a nossa família não tivessem entrado em processos contra a gente e exposto nossas vidas pro Brasil inteiro na mídia, a gente não teria que estar passando por isso", disparou. "Você não quer ser vista como menina que nasceu de barriga de aluguel e você acha que eu quero? Mas essa é a realidade que a gente teve (...) O papai nunca quis ter um casamento, nunca quis morar junto com ninguém, mas ele queria filhos e teve a gente. A mamãe e nossa família por parte de mãe precisam de dinheiro, Marina. Sem dinheiro ninguém tem nada. O papai sempre soube que a gente nunca deixaria a mamãe na mão em relação a dinheiro" , insiste João.



Marina então alerta o irmão que caso a união estável não seja reconhecida, outras pessoas podem querer o dinheiro da família. "Se ela não for reconhecida outra pessoa, como Thiago Salvático, pode entrar em um processo contra a gente, e quem não iria querer tentar ganhar dinheiro, né?".

Filho de Gugu Liberato se pronuncia sobre audiência na justiça

Após uma audiência na justiça, o jovem João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, se pronunciou sobre os rumores a respeito de sua participação. Em uma declaração nas redes sociais, ele falou sobre a sua situação.

"Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem, e tudo que falaram ao meu respeito, me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", explicou sobre ficar quieto.