Filho de Gugu Liberato se pronuncia após audiência de herança: ''Mentiras''

Após audiência de herança do apresentador, filho de Gugu Liberato faz desabafo e mostra tristeza

O filho de Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato (21), resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 23, após notícia sobre sua postura durante a audiência da herança do pai. Em sua rede social, o jovem compartilhou um texto falando que está muito chateado com a situação.

De personalidade discreta, o herdeiro do comunicador comentou que nada falou durante o momento por não ser sua vez. Ele ainda ressaltou que não queria falar publicamente sobre o assunto, contudo, diante da repercussão da situação, ele achou necessário se pronunciar.

"Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem, e tudo que falaram ao meu respeito, me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", explicou sobre ficar quieto.



"Fiquei muito supreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência. Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo", lamentou.

"Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo oque ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos. Quem realmente o conheceu sabe da sua forte integridade e inteligência em tomar decisões. E hoje eu vejo sua vida e história sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e eu vou fazer de tudo para defender a verdade e a sua memória", declarou.

Filho de Gugu Liberato revela detalhes da convivência com o pai

O jovem João Liberato, filho do apresentadorGugu Liberato, relembrou detalhes da convivência com o pai. Cerca de três anos após a morte do comunicador em um acidente doméstico, o rapaz participou do quadro O Domingo Que Mudou a Vida, do programa Domingo Legal, no SBT, e contou detalhes da vida em família.

Ele contou que achava estranho as pessoas conhecerem o seu pai quando eles estavam em locais públicos. "Sabia que as pessoas conheciam meu pai, mas não sabia muito bem o porquê. Em shopping e até em viagens internacionais os brasileiros conheciam ele, mesmo ele com óculos e boné, que ele usava para dar uma disfarçada", disse ele.

Então, ele falou sobre a presença do pai em sua vida ao longo do seu crescimento. "Meu pai sempre foi muito presente na minha vida, mesmo com todo o trabalho dele, ele fazia questão de participar dos meus aniversários, das datas importantes e dos meus hobbies", contou ele.