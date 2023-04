Rose Miriam fala sobre Gugu Liberato: ''Meu eterno companheiro''

No aniversário de Gugu Liberato, Rose Miriam escreve declaração emocionante sobre o que o apresentador significa para ela

A mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), Rose Miriam, fez questão de fazer uma declaração para o apresentador falecido nesta segunda-feira, 10, dia que ele completaria 64 anos.

Em sua rede social, Rose Miriam relembrou uma foto com o comunicador e os três filhos, João Augusto Liberato (21), e as gêmeas, Sofia Liberato (18) e Marina Liberato (18), e usou a lembrança para mostrar o que sente pelo pai dos herdeiros.

"Ele se foi para os braços do Senhor, nosso Poderoso e Misericordioso Deus. Hoje vejo o João tal qual o pai. Mesmo sabendo que Deus nos fez indivíduos com suas próprias características. O Gugu era aqui no mundo um homem inteligentíssimo, um pai exemplar, cheio de amor pelos filhos e um grande comunicador de televisão e empresário. Vejo mesmo muito dele no João. Marina é uma incrível moça, cheia de ideias novas e também com o talento do pai. Sofia já é uma doçura; inteligente também como seu pai", comentou como vê o apresentador nos filhos.

"Enfim, nossos três filhos interiorizaram muito do pai amoroso deles. Hoje eles são pessoas independentes e incríveis, e o Gugu adoraria estar aqui para saborear a doçura dos filhos. Hoje vivo feliz acompanhando essa maravilha que Deus me permite vivenciar, e me permite passar o meu imenso amor por eles e faço isso em dobro, por mim e pelo Gugu. Agora mesmo ele vive em outra dimensão na presença dos anjos, de Jesus e de Deus; ele é e sempre será um grande ser espiritual. Papai: um dia, estaremos todos juntos continuando como uma família. É isso o que Deus me permite sentir dentro do meu coração. Felizes todos os dias para você… meu eterno companheiro" declarou-se Rose.

Veja a declaração de Rose Miriam sobre Gugu Liberato:

Filhas de Gugu se pronunciam após boatos de briga na Justiça com a mãe: ''Luta''

As filhas de Gugu Liberato resolveram se pronunciar após boatos de que não estariam apoiando a mãe, Rose Miriam, na Justiça. Em sua rede social, as jovens, Sofia Liberato e Marina Liberato, publicaram fotos ao lado da mãe e falaram seu posicionamento.

Discordando das notícias, que alegavam que elas estariam do lado do suposto ex-companheiro do pai, as meninas logo revelaram o que pensam.

"Essa é a nossa resposta para as últimas matérias veiculadas, que visam agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai", dispararam, exibindo até fotos de Rose Miriam com o comunicador.



"Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve", comentaram.