Filhas de Gugu se pronunciam após boatos de briga na Justiça com a mãe: ''Luta''

Filhas de Gugu, Marina e Sofia, falaram sobre os boatos de não apoiarem a mãe em processo na Justiça

As filhas de Gugu Liberato (1959-2019) resolveram se pronunciar após boatos de que não estariam apoiando a mãe, Rose Miriam, na Justiça. Em sua rede social, as jovens, Sofia Liberato e Marina Liberato, publicaram fotos ao lado da mãe e falaram seu posicionamento.

Discordando das notícias, que alegavam que elas estariam do lado do suposto ex-companheiro do pai, as meninas logo revelaram o que pensam.

"Essa é a nossa resposta para as últimas matérias veiculadas, que visam agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai", dispararam, exibindo até fotos de Rose Miriam com o comunicador.



"Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve", comentaram.

Família de Gugu Liberato se une a suposto namorado para prejudicar Rose Miriam

Nos últimos dias, surgiu a notícia de que a disputa pelo espólio deixado por Gugu Liberato enfrenta uma reviravolta. É que a família do apresentador, que também é responsável pelos interesses de João Augusto Liberato, se aliou com Thiago Salvático, suposto companheiro do famoso.

As informações são do colunista Léo Dias, que afirma que a ideia da defesa é impedir que Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, não receba um centavo da fortuna deixada por Gugu.

No processo, ele foi indicado como testemunha para ser ouvida sobre o caso. Os famosos Geraldo Luis, Sonia Abrão, Otávio Mesquita, Leão Lobo e Márcia Goldschmidt também vão depor.

Ainda de acordo com o colunista, "a petição foi protocolada no dia 30 de janeiro de 2023 e a audiência irá acontecer de forma híbrida, com os depoimentos da parte a favor de Gugu de forma presencial e os de Rose Miram e suas filhas, que moram em Orlando, nos EUA, por uma videoconferência".