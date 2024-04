Filha de Viih Tube e Eliezer usa vestido de alta-costura para celebrar novidade

Lua foi promovida a irmã mais velha e ganhou um vestido luxuoso e exclusivo de grife para celebrar novidade com os papais, Viih Tube e Eliezer

Nesta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao revelar que a filha Lua foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no ‘Mais Você’, da Globo. Papais babões, eles encomendaram um vestido exclusivo, assinado por uma grife de alta-costura, para celebrar a chegada do novo membro da família com a primogênita.

A pequena, que se tornou milionária antes mesmo de completar seu primeiro ano de vida e conta com um perfil com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, exibiu o novo modelito nas redes sociais. Nas fotos, a bebê aparece posando sorridente com o vestido exclusivo, que revela a novidade com uma frase bordada, nos estúdios da emissora.

“Promovida a irmã mais velha” está escrito na roupa branca, que alterna as cores das letrinhas entre as cores rosa e azul, já que o sexo do irmãozinho da bebê ainda não foi revelado. A peça também é cheia de adornos como rendas, babados e laços, e foi personalizada pela grife brasileira especialmente para celebrar a ocasião.

Na legenda, Viih e Eliezer comemoraram a novidade e escreveram como se fosse a herdeira falando: “Não aguentava mais guardar esse segredo pra vocês, a mamãe está com 3 meses já!”, depois de exibirem o look exclusivo e muito especial, que ajudou a revelar a novidade durante a participação no programa de Ana Maria Braga.

Vale lembrar que a marca já produziu roupas exclusivas para filhos de outros famosos. Mavie, a herdeira do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora Bruna Biancardi, escolheu um look da mesma grife para passar sua primeira virada de ano. Além disso, a label brasileira também já produziu roupas para os filhos gêmeos da cantora Beyoncé.

Viih Tube mostra reação emocionante ao descobrir segunda gravidez:

Na manhã desta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer revelaram que a filha foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no ‘Mais Você’. Nas redes sociais, a influenciadora digital também emocionou seus seguidores ao compartilhar sua reação ao descobrir sua segunda gravidez, após meses de muitas tentativas frustradas.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou o vídeo do momento em que fez o teste de gravidez sozinha em casa. Além de se emocionar com a novidade, ela também revelou ter ficado chocada, já que percorreu um caminho desafiador e recebeu muitos resultados negativos, até finalmente alcançar o tão sonhado 'positivo'; veja o vídeo.