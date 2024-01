Modelo exclusivo: filha de Neymar passa Ano Novo com vestido de alta-costura

Filha de Neymar passa Ano Novo com vestido de alta-costura assinado por grife que já foi usada até pelos filhos de Beyoncé

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, a fofíssima Mavie escolheu um look exclusivo para passar sua primeira virada de ano. É que a pequena surgiu toda estilosa com uma peça de alta-costura.

Quem revelou o modelito foi a mamãe, que corujou a pequena e mostrou um clique encantador da herdeira usando o modelito todo branco com muito volume e bordados em renda.

A peça é assinada pela label brasileira Le Infance, que já fez roupas para os gêmeos de Beyoncé. Após assinar uma capa de revista, a grife foi escolhida pela estrela pop para confeccionar looks para o Dia das Bruxas.

Mavie completa três meses de vida em 6 de janeiro. Nesta semana, ela apareceu em um clique encantador nas redes sociais. Em um banco de balançar no deck da piscina. Com um chapéu cobrindo seu rosto, Bruna segurou sua herdeira no colo para lhe amamentar enquanto elas se refrescavam. "Nosso verão juntinhas", escreveu Bruna na legenda da publicação.

Veja:

Mavie passa Ano Novo com vestidinho de alta-costura

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Solteira, Bruna Biancardi recebe elogio de modelo em nova foto

Na última quinta-feira, 28, Bruna Biancardi fez questão de mostrar que já está na pista após o término de seu relacionamento com Neymar Jr. A modelo e influenciadora digital exibiu a sua barriga 2 meses após o parto da pequena Mavie e encantou seus seguidores com novas fotos na piscina.

De biquíni fininho e óculos escuros, a famosa arrasou nos cliques e elevou a temperatura das redes sociais. Solteira há publicamente a pouco tempo, Bruna já conquistou o olho de outros pretendentes. Com a foto compartilhada no seu perfil oficial do Instagram, Bruna recebeu um elogio do modelo Murilo Dias.