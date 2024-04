Viih Tube mostra reação emocionante ao descobrir segunda gravidez: ‘Com medo’

Após meses tentando engravidar, Viih Tube compartilha sua emoção ao fazer teste e descobrir sua segunda gestação com Eliezer

Nesta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao revelar que a filha Lua foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no ‘Mais Você’ da Globo. Nas redes sociais, a influenciadora digital também emocionou seus seguidores ao compartilhar sua reação ao descobrir sua segunda gravidez, após meses de tentativas.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou o vídeo do momento em que fez o teste de gravidez sozinha em casa. Além de se emocionar com novidade, ela também revelou ter ficado chocada, já que percorreu um caminho desafiador e recebeu muitos resultados negativos, até finalmente alcançar o tão sonhado 'positivo'. Inclusive, ela contou que estava com medo de olhar.

Além disso, a influenciadora revelou que descobriu a gestação há alguns meses, mas decidiu manter em segredo até ter certeza: “Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha”, iniciou.

“Mas ainda eram poucas semanas pra poder contar pra vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes. Descobrimos com 3 semanas, antes da minha menstruação atrasar”, Viih compartilhou a novidade com os seguidores.

Por fim, a influenciadora falou sobre sua reação. No vídeo, ela levou a mão na boca e depois de um tempo em choque, caiu no choro: “Reparem que eu não conseguia nem olhar pro visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem”, disse emocionada.

Nos comentários, a família recebeu felicitações de familiares, amigos e seguidores: “Mais um Baby Tube. Deus abençoe muito”, escreveu a apresentadora Maísa. “Deus ilumine cada vez mais a família de vocês! Família linda, cheia de luz, vocês são merecedores, chuva de mais coisas lindas em sua família!”, disse a humorista Gessica Kayane, a GKay.

Vale lembrar que poucos meses após o nascimento da primogênita, Lua, Eliezer conversou com a CARAS Brasil e revelou os planos para aumentar a família: "A gente quer ter mais um quando a Lua tiver mais ou menos 2 anos", disse o influenciador, que decidiu antecipar a chegada do mais novo membro depois que a pequena completou um aninho.

